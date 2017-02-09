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Наука и техника
Девять лекарств от гриппа, которые теперь признаны "лже"
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danilov 08 Февраля 2017 в 23:44:08
Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) порекомендовала Минздраву РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник. Она подготовила меморандум "О лженаучности гомеопатии", в котором называют механизмы её предполагаемого действия противоречащими "известным химическим, физическим и биологическим законам", отмечая, что "убедительные экспериментальные подтверждения её эффективности отсутствуют".

Но независимо от того, будут ли эти препараты изъяты из клиник, в аптеках они всё равно останутся.

В список попали агри, анаферон, афлубин, вибуркол, инфлюцид, оциллококцинум, цинабсин, эгистол, эргоферон. Все это - гомеопатические препараты. Все они, с точки зрения РАН, теперь должны продаваться с приставкой "лже".

https://life.ru/t/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/969640/dieviat_liekarstv_ot_ghrippa_kotory ie_tiepier_priznany_lzhie

http://www.kommersant.ru/doc/3211619
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  КЕДЫ 09.02.2017 в 00:14:14   # 579434
насчет оциллококцинума не согласен- реально помогает при начале заболевания. не один раз на себе испытано
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