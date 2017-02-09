У селфиманов нехватка секса, учёные сказали

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Февраля 2017 в 13:48:19
Оказалось, что записи пользователей являются невербальным отражением их сексуальных потребностей. Особенно отчетливо это заметно по женским постам и публикациям в личных блогах. В частности, исследователи выяснили, что публикация собственных фотографий, особенно селфи, говорит о неудовлетворенности в сексе. Причем чем чаще публикуются такого рода снимки, тем выше степень неудовлетворенности.
"82 процента любительниц селфи оказались крайне недовольны интимной жизнью или вовсе ее не имели, тогда как среди мужчин, часто делающих автопортреты, такой результат оказался у 60 процентов опрошенных", - говорят авторы исследования.
По мнению ученых, это может быть связано с тем, что женщины в отношениях превозносят роль физической привлекательности и в отсутствие качественного секса начинают чаще фотографироваться, чтобы убедить себя в собственной неотразимости и привлечь внимание, таков их защитный психологический механизм.
Пользователи, которые публикуют на своих страницах снимки пейзажей, по словам ученых, либо довольны своим партнером, либо вовсе не имеют сексуальных отношений, но не страдают из-за этого. Любители перепечатывать и распространять чьи-то мудрые мысли чаще всего оказываются самыми сексуально зажатыми людьми, а поклонники "милых" картинок, например, с котиками, проявляют склонность к полигамности.
Greatest.info
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Лялька от 09.02.2017 13:54:49
Хрень какая...
Хрень какая...
Палево
Цитата: Лялька от 09.02.2017 13:54:49
Хрень какая...
Хрень какая...
правда глаза колит да?
Цитата: Manitu от 09.02.2017 14:18:59
Я так понял в соц сетях сидят только озабоченные и голодные.
Я так понял в соц сетях сидят только озабоченные и голодные.
Вероятно это и хотят нам внушить или великодушно "открывают нам глаза" на нас самих
зухра внезапно шлёт олегу
семь фотографий без белья
олег не хочет это видеть
но от судьбы не убежать
семь фотографий без белья
олег не хочет это видеть
но от судьбы не убежать