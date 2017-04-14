Астрономы начали «проявку» первого снимка черной дыры

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danilov 14 Апреля 2017 в 14:05:10
Черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути удалена от Земли на 26 тысяч световых лет. При радиусе порядка 24 миллионов километров (вдвое меньше орбиты Меркурия) масса объекта оценивается в 4 миллиона солнечных (около 2x1030 килограммов). Попытка рассмотреть Стрелец А* с помощью одного из известных телескопов сравнивается с поиском мяча для гольфа на поверхности Луны — для этого требуется аппарат с апертурой около 10 тысяч километров (диаметр Земли — 13 тысяч километров). Поэтому ученые используют радиоинтерферометрию со сверхдлинными базами. Метод заключается в объединении телескопов на разных континентах в систему, которая имитирует телескоп размером, равным максимальной дистанции между устройствами.
В рамках проекта EHT в систему объединили восемь телескопов в шести точках планеты — Мексике, на Гавайях, Аризоне, Чили, Испании и Антарктиде. Ключевую роль сыграло подключение комплекса ALMА (Чили), состоящего из радиотелескопов с 66 приемными антеннами, — это повысило разрешающую способность EHT в 10 раз. Для подключения ALMA ученые разработали специальные оборудование и программное обеспечение, обеспечив обсерваторию возможностью передавать данные со скоростью 8 гигабит в секунду. Помимо Стрельца А* целью проекта заявлена черная дыра в центре галактики M 87 в 53,5 миллионах световых лет от Земли. Прежде горизонты событий объектов наблюдались без участия ALMA.
Система EHT / ©National Geographic
Мониторинг начался 5 апреля, его успех связывался с погодными условиями во всех точках мира. Дело в том, что интерферометр работает в диапазоне миллиметровых радиоволн, которые поглощаются и излучаются водой в атмосфере Земли. Для минимизации шума телескопы размещены на больших высотах, однако осадки и ветер по-прежнему ограничивают отражение сигнала. Последние измерения были получены EHT 11 апреля в 18:22 по московскому времени, наблюдательное окно миссии составило пять ночей. Дистанционная передача данных не предусмотрена из-за большого объема — для анализа 1024 жестких диска будут направлены в обсерваторию Хэйстек и Радиоастрономический институт Макса Планка.
Носители Телескопа Южного полюса (SPT) на антарктической станции Амундсен-Скотт могут быть изъяты после окончания в регионе зимнего сезона, в конце октября. Предполагается, что генерирование изображений горизонтов событий двух черных дыр займет около года. Результатом станут тени объектов — ореолы света, окружающие темные круги. По словам ученых, согласно симуляциям, такие ореолы могут иметь ассиметричные толщину и яркость, напоминая арахис, «который проиграл бы любые конкурсы красоты». В случае неудачи команда проекта планирует повторить наблюдения в 2018 году. Участие в них смогут принять новые телескопы в Африке и космические обсерватории.
«Даже если первые изображения будут поганенькими и размытыми, мы впервые сможем проверить ряд основных предсказаний теории гравитации Эйнштейна на примере экстремальных условий в черных дырах», — передает слова радиоастронома Хайно Фальке (Heino Falcke) из Университета Неймегена National Geographic.
Ранее исследователи обнаружили, что в Млечном Пути может находиться черная дыра, «спрятанная» за облаком межзвездного газа. Объект расположен на удалении 10 тысяч световых лет от Земли.
https://naked-science.ru/article/sci/astronomy-nachali-proyavku-pervogo
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Цитата: Пермяк от 14.04.2017 14:17:05
Очередной попил бабла. Как они уже надоели со своими говноколайдерами, полетами на Марс, борьбой с потеплением климата, и прочее, прочее, прочее...
Очередной попил бабла. Как они уже надоели со своими говноколайдерами, полетами на Марс, борьбой с потеплением климата, и прочее, прочее, прочее...
А Вам-то что от этих дыр?
Дыра в Перми, что ли?
Для подключения ALMA ученые разработали специальные оборудование и программное обеспечение, обеспечив обсерваторию возможностью передавать данные со скоростью 8 гигабит в секунду.
От они наверное в онлайн игрухи всех нагибают!