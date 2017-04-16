При поддержке IBM в Астане откроют лабораторию для прикладных исследований

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Гость 16 Апреля 2017 в 14:32:20
По итогам посещения центра состоялось подписание меморандума между компаниями «IBM» и АКФ «Парк инновационных технологий» о создании лаборатории в рамках стартап-хаба в Астане для прикладных исследований по направлениям: финансовые технологии, технологии по «Умному городу» и технологии для управления городским строительством и эксплуатацией. В рамках рабочей поездки в США Бакытжан Сагинтаев пригласил ведущие IT-компании инвестировать и внедрять новые технологии в экономику Казахстана.
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