В Великобритании детям с пороками развития будут пересаживать модифицированные органы свиней

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danilov 18 Апреля 2017 в 14:05:21
Новая разработка, которую планируют применить в следующем году в лондонской больнице Грейт Ормонд Стрит (Great Ormond Street Hospital), предназначена для детей, страдающих атрезией пищевода. Это тяжелый порок развития, при котором пищевод ребенка не соединяется с желудком. Верхний отрезок пищевода заканчивается слепо, нижний обычно соединяется с трахеей. Зачастую у таких детей встречаются и другие патологии — например, пороки сердца.
В большинстве случаев хирурги «закрывают» недостающий участок пищевода, сшивая два его отрезка, но иногда расстояние между ними слишком велико, и единственным выходом становится перемещение желудка в грудную полость. По словам профессора Паоло де Коппи из больницы Грейт Ормонд Стрит, у таких детей впоследствии повышается риск развития рака пищевода.
Для лечения атрезии пищевода де Коппи и его коллеги предлагают использовать пищевод свиньи нужной длины. Ткань обрабатывают специальным составом (например, моющим средством Triton или дезоксихолатом), который удаляет свиные клетки, сохраняя структуру пищевода животного. Затем в бесклеточную матрицу переносят стволовые клетки, взятые у ребенка сразу после рождения. По словам врачей, атрезия пищевода видна уже на 20-й неделе беременности, поэтому сбор стволовых клеток можно запланировать. Поскольку используются собственные клетки ребенка, риск отторжения такой ткани снижается. Создание новой ткани на основе бесклеточной матрицы занимает около двух месяцев.
Бесклеточная матрица
Врачи больницы Грейт Ормонд Стрит готовы применить новый метод, но сначала его должно одобрить британское Агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency).
Паоло де Коппи говорит: «Мы уверены, что сможем принять первых пациентов уже в 2018 году. Сейчас мы сосредоточены на новорожденных, но в ближайшее десятилетие надеемся применить эту методику и при лечении взрослых, страдающих такими патологиями, как рак пищевода».
Схема операции по замене пищевода
Новые методики получения органов для трансплантации — перспективное направление развития науки. Врачи всего мира отмечают дефицит подходящих для пересадки органов. На него влияет и распространенность таких заболеваний, как ожирение, и законы, регулирующие трансплантацию. В Великобритании, даже если человек дал разрешение на посмертное использование своих органов для пересадки другим людям, его родственники могут запретить врачам это делать.
Поэтому в 2016 году Великобритания стала одной из немногих стран мира, где разрешены опыты с использованием химер — организмов, состоящих из генетически разнородных клеток. Правительство страны одобрило выращивание органов, пригодных для пересадки человеку, в телах свиней и овец.
Для этого в эмбрион животного подсаживают человеческие стволовые клетки, обладающие плюрипотентностью — способностью дать начало практически любому органу. Из этих клеток в организме животного-химеры развивается необходимый для пересадки орган. Поскольку клетки берут непосредственно у человека, которому нужна пересадка, предполагается, что тело не станет отторгать новый орган.
https://naked-science.ru/article/sci/v-velikobritanii-detyam-s-porokami