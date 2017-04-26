В России создана новая отрасль турбинного двигателестроения

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danilov 26 Апреля 2017 в 09:44:56
Глава государства во вторник посетил НПО "Сатурн", где осмотрел сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных агрегатов имени Федора Ушакова, ознакомился с разработками предприятия и дал старт испытаниям отечественного корабельного газотурбинного агрегата. Демонстрируя главе государства один из двигателей, руководитель ОДК, а также управляющий директор НПО "Сатурн" Виктор Поляков отметили, что теперь в России "полностью закрыта проблема зависимости от украинских агрегатов".
Путин поздравил двигателестроителей с этим успехом. Руководители предприятия подчеркнули, что развернутое на НПО "Сатурн" производство газотурбинных агрегатов "находится на самом современном технологическом уровне, позволяет на равных участвовать в международной кооперации, имеет конкурентоспособные цены". Главе государства, в частности, продемонстрировали крупнейший производимый на НПО "Сатурн" газотурбинный двигатель ГТД-100/110.
Артюхов отметил, что работы по модернизации этого агрегата, который был прежде полностью украинского производства, завершатся в мае 2018 года. Вместе с тем, управляющий директор НПО "Сатурн" подчеркнул, что сегодня перед предприятием стоит вопрос о серийном производстве этих двигателей. По его словам, до 2025 года потребность российской экономики составляет примерно 60 таких машин. Сопровождавший президента вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что "на комиссию по импортозамещению на май уже поставлен этот вопрос для обсуждения его с "Газпромом".
Осмотрев еще ряд двигателей, которые в прошлые годы производились исключительно на украинском предприятии "Мотор Сич", президент отметил, что производимые на НПО "Сатурн" аналоги имеют "гораздо лучшие характеристики и абсолютно конкурентоспособны".
"Это приобретение Россией новых компетенций, которых не было еще в 2014 году", — сказал в свою очередь Артюхов. Российские двигателестроители подчеркнули, что проект создания газотурбинного агрегата, старт испытаниям которого дал во вторник Путин, реализовывался в условиях беспрецедентной слаженности и оперативности всех вовлеченных структур и ведомств.
"Мы закрываем потребность России в корабельных ГТА на десятилетия вперед", — сказал глава НПО "Сатурн" Поляков.
https://ria.ru/defense_safety/20170425/1493089359.html
Путин: отказ Киева от ВТС позволил создать целую новую отрасль в России
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что отказ Киева от военно-технического сотрудничества с Москвой привёл к созданию в России целой новой отрасли производства.
Об этом сообщает ТАСС.
Президент напомнил, что до 2014 года Россия закупала корабельные двигатели для нужд ВПК на Украине. Однако теперь кооперация распалась, и возможность сотрудничества с украинскими партнёрами исчезла.
«Мы были вынуждены заняться импортозамещением. И, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения. Потому что за это время — с декабря 2014 года и по сегодняшний день — нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства», — заявил российский лидер.
ТАСС
Путин: завод в Петербурге обеспечил Россию комплектующими авиадвигателей
РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Построенное в Петербурге предприятие позволяет практически закрыть потребность России в комплектующих авиационных двигателях, сказал президент России Владимир Путин.
"К сожалению, кооперация прекратилась с нашими партнерами так же, как и по двигателям авиационным, но и здесь мы уже построили предприятия в Петербурге. Они приступили к работе и фактически закрывают всю нашу потребность", — сказал Путин во вторник на заседании Военно-промышленной комиссии.
Ранее подобные двигатели поставлялись из Украины, однако затем АО "Климов" (в составе Объединенной двигателестроительной корпорации) стало производить российские двигатели ВК-2500 для боевых вертолетов.
Первая очередь нового современного конструкторско-производственного комплекса "Климов" (ведущего российского разработчика газотурбинных двигателей) была запущена в октябре 2014 года в Санкт-Петербурге. На новой производственной площадке продолжен проект "Петербургские моторы", который позволит обеспечить независимость российской отрасли вертолетостроения от зарубежных производителей двигателей.
https://ria.ru/defense_safety/20170425/1493092646.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 26.04.2017 в 10:37:12 # 598917
Если бы до всех отраслей доходили деньги, которые выделяются/печатаются, тогда бы это была совсем другая Россия.
В 2007-2008 года в РФ было напечатано 2 трл. рублей для реального сектора экономики. Но до целевых отраслей дошло всего 5% этой суммы.
Все остальное ушло на спекуляции, на Московскую межбанковскую валютную биржу (ММВБ), которую лоббируют Кудрин и Греф.
Во многом из-за этого обвалился курс рубля, а потом и тенге.
xxxBratanxxx 26.04.2017 в 10:44:38 # 598918