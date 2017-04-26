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Наука и техника
В России создана новая отрасль турбинного двигателестроения
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danilov 26 Апреля 2017 в 09:44:56
РЫБИНСК, 25 апр — РИА Новости. Проблема зависимости российского Военно-морского флота от импортных газотурбинных агрегатов полностью решена, доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Александр Артюхов.



Глава государства во вторник посетил НПО "Сатурн", где осмотрел сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных агрегатов имени Федора Ушакова, ознакомился с разработками предприятия и дал старт испытаниям отечественного корабельного газотурбинного агрегата. Демонстрируя главе государства один из двигателей, руководитель ОДК, а также управляющий директор НПО "Сатурн" Виктор Поляков отметили, что теперь в России "полностью закрыта проблема зависимости от украинских агрегатов".

Путин поздравил двигателестроителей с этим успехом. Руководители предприятия подчеркнули, что развернутое на НПО "Сатурн" производство газотурбинных агрегатов "находится на самом современном технологическом уровне, позволяет на равных участвовать в международной кооперации, имеет конкурентоспособные цены". Главе государства, в частности, продемонстрировали крупнейший производимый на НПО "Сатурн" газотурбинный двигатель ГТД-100/110.

Артюхов отметил, что работы по модернизации этого агрегата, который был прежде полностью украинского производства, завершатся в мае 2018 года. Вместе с тем, управляющий директор НПО "Сатурн" подчеркнул, что сегодня перед предприятием стоит вопрос о серийном производстве этих двигателей. По его словам, до 2025 года потребность российской экономики составляет примерно 60 таких машин. Сопровождавший президента вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что "на комиссию по импортозамещению на май уже поставлен этот вопрос для обсуждения его с "Газпромом".

Осмотрев еще ряд двигателей, которые в прошлые годы производились исключительно на украинском предприятии "Мотор Сич", президент отметил, что производимые на НПО "Сатурн" аналоги имеют "гораздо лучшие характеристики и абсолютно конкурентоспособны".

"Это приобретение Россией новых компетенций, которых не было еще в 2014 году", — сказал в свою очередь Артюхов. Российские двигателестроители подчеркнули, что проект создания газотурбинного агрегата, старт испытаниям которого дал во вторник Путин, реализовывался в условиях беспрецедентной слаженности и оперативности всех вовлеченных структур и ведомств.

"Мы закрываем потребность России в корабельных ГТА на десятилетия вперед", — сказал глава НПО "Сатурн" Поляков.

https://ria.ru/defense_safety/20170425/1493089359.html

Путин: отказ Киева от ВТС позволил создать целую новую отрасль в России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что отказ Киева от военно-технического сотрудничества с Москвой привёл к созданию в России целой новой отрасли производства.
Об этом сообщает ТАСС.

Президент напомнил, что до 2014 года Россия закупала корабельные двигатели для нужд ВПК на Украине. Однако теперь кооперация распалась, и возможность сотрудничества с украинскими партнёрами исчезла.

«Мы были вынуждены заняться импортозамещением. И, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения. Потому что за это время — с декабря 2014 года и по сегодняшний день — нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства», — заявил российский лидер.

ТАСС

Путин: завод в Петербурге обеспечил Россию комплектующими авиадвигателей

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Построенное в Петербурге предприятие позволяет практически закрыть потребность России в комплектующих авиационных двигателях, сказал президент России Владимир Путин.

"К сожалению, кооперация прекратилась с нашими партнерами так же, как и по двигателям авиационным, но и здесь мы уже построили предприятия в Петербурге. Они приступили к работе и фактически закрывают всю нашу потребность", — сказал Путин во вторник на заседании Военно-промышленной комиссии.
Ранее подобные двигатели поставлялись из Украины, однако затем АО "Климов" (в составе Объединенной двигателестроительной корпорации) стало производить российские двигатели ВК-2500 для боевых вертолетов.

Первая очередь нового современного конструкторско-производственного комплекса "Климов" (ведущего российского разработчика газотурбинных двигателей) была запущена в октябре 2014 года в Санкт-Петербурге. На новой производственной площадке продолжен проект "Петербургские моторы", который позволит обеспечить независимость российской отрасли вертолетостроения от зарубежных производителей двигателей.

https://ria.ru/defense_safety/20170425/1493092646.html
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  строитель 26.04.2017 в 10:07:43   # 598904
За 3 года создали. Нормально
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  KapitanNemo 26.04.2017 в 10:37:12   # 598917
Практически любая отрасль России, до которой доходят реальные финансы встает на ноги за очень короткий период.
Если бы до всех отраслей доходили деньги, которые выделяются/печатаются, тогда бы это была совсем другая Россия.

В 2007-2008 года в РФ было напечатано 2 трл. рублей для реального сектора экономики. Но до целевых отраслей дошло всего 5% этой суммы.
Все остальное ушло на спекуляции, на Московскую межбанковскую валютную биржу (ММВБ), которую лоббируют Кудрин и Греф.
Во многом из-за этого обвалился курс рубля, а потом и тенге.
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  xxxBratanxxx 26.04.2017 в 10:44:38   # 598918
Так тут видишь ребята реально импортозамешением занимаются, а у нас конечно хорошо но честно говоря хуинеи занимаются Экспо, на латиницу переходим,людей как баранов переписываем, хоть одно производство замутили за эти годы если и замутили уже пиздец пришёл обидно досадно но ладно!!!!
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  СССР 26.04.2017 в 10:53:13   # 598925
Так это те производства, от которых зависит обороноспособность страны, там контроль со всех сторон, очень сложно что-то своровать. Да и люди там такие, которые влюблены в своё дело, в 90 е годы за еду работали можно сказать
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  KAN13 26.04.2017 в 13:02:24   # 598961
Санкции против РФ - хорошие меры воздействия , я за , так глядишь и все производства восстановят , да опять державой станет .
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  Баке 26.04.2017 в 13:22:15   # 598974
Насколько все это правда
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