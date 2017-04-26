На Казанском авиазаводе восстановлена электронно-лучевая сварка титана

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danilov 26 Апреля 2017 в 10:20:20
Технология использовалась в СССР и будет использоваться далее (в том числе) для строительства самолётов Ту-160. В 90-х технология была практически «утеряна».
Речь идет о уникальной технологии, вакуумном отжиге и сварке узлов из титана, для чего некогда использовались установки электронно-лучевой сварки (ЭЛУ-24) и отжига (УВН-45). Уникальное оборудование для работы с 20-метровыми монолитными плитами переменной толщины из титановых сплавов.
«Хребтом» бомбардировщика Ту-160 можно назвать центральную титановую балку длиной 12,4 м и шириной 2,1 м, вокруг которой и группировались остальные элементы планера. Например, на ее шарнирные узлы навешивались крылья. Для изготовления балки был разработан технологический процесс электронно-лучевой сварки в нейтральной среде или в вакууме.
Титан, как известно, не варится на воздухе — начинает гореть, и ничем его не затушишь, поэтому это делают либо в вакууме, либо в нейтральной среде. При сварке все должно идти очень точно — все исчисляется буквально долями миллиметра.
Балка фрезеруется из двух половин и сваривается в одно целое в вакуумной камере под спецприсадками и флюсами. В научно-популярной литературе говорится, что такая сварка до сих пор относится к уникальным технологиям и может считаться национальным приоритетом страны. Ни у какого другого изделия не было центроплана из титана.
После развала СССР установки давно и основательно находились в нерабочем состоянии, ведь после 90-х годов в этом цехе все буквально разбомбили, даже документов никаких не осталось.
Интересно, что в 70-е эту тему вел киевский институт им. Патона. «Когда установку в Казани окончательно довели до ума, оттуда приехала целая делегация — так они просто восхитились!» — вспоминает былое главный конструктор Ту-160 Валентин Близнюк.
Сумеем ли сегодня обойтись без украинских специалистов? «Да, во главе работы стоял патоновский институт, он располагался на Украине, но это, конечно, не означает, что он был только украинским. И напомню, что помимо него электронно-лучевую установку разрабатывали 25 институтов! А сейчас... привлекли всех, кто способен хоть что-то в этом плане сделать», — рассказал советник премьер-министра РТ Назир Киреев.
Дмитрий Рогозин
Спасибо таким спецам как В.В.Константинов, которые помогли нам восстановить на новой технической основе уникальные технологии сварки титана!
https://twitter.com/Rogozin/status/856558636231000064/photo/1
https://sdelanounas.ru/blogs/92824/
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А нет все нормально - Казань.