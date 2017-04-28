В США создан печатающий объекты любого размера 3D-принтер

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Гость 28 Апреля 2017 в 09:15:38
Используемая в проекте технология напоминает 3D-печать, однако в данном случае сопло «принтера», через которое происходит распыление строительного сырья, расположено на механической «руке», а не внутри корпуса устройства. Это позволяет роботу накладывать слои расходного материала на площади практически любого размера. Сама «рука» состоит из большого гидравлического рычага с четырьмя степенями свободы и маленького электрического манипулятора с шестью степенями свободы.
Чтобы обеспечить автономность системы, разработчики снабдили ее двумя солнечными батареями мощностью 100 ватт, которые питают основной и дополнительные аккумуляторы.
В ходе предварительных испытаний была построена основа купольного сооружения высотой 3,6 метра и диаметром 15 метров. В качестве основного строительного материала использовалась монтажная пена. Это позволило создать пенополиуретановую форму, подходящую для последующей заливки бетона с помощью того же робота. На все строительство ушло менее 13 часов.
По словам ученых, сырьем для DCP могут служить не только пенополиуретаны и бетон, но также лед или грунт, которые могут быть найдены на строительной площадке.
Lenta.ru
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А эта поделка - просто даже смешно смотреть...
bozon house 28.04.2017 в 12:29:35 # 599589
Цитата: Абориген от 28.04.2017 12:24:43Китаю-слава!
Давным давно, в славном Китае, создали полноценный принтер, который строит полноценные дома, а не "пенопластовые поделки" и не из хлама как этот, а из нормального бетона (по-моему даже вспененного).
А эта поделка - просто даже смешно смотреть...
Давным давно, в славном Китае, создали полноценный принтер, который строит полноценные дома, а не "пенопластовые поделки" и не из хлама как этот, а из нормального бетона (по-моему даже вспененного).
А эта поделка - просто даже смешно смотреть...