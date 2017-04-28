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Наука и техника
В США создан печатающий объекты любого размера 3D-принтер
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 28 Апреля 2017 в 09:15:38
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали робота на гусеницах, способного строить объекты любого размера, в том числе стены зданий. Видео, в котором демонстрируются возможности прототипа, названного Digital Construction Platform (DCP), размещено на сайте MIT, передает Lenta.ru.



Используемая в проекте технология напоминает 3D-печать, однако в данном случае сопло «принтера», через которое происходит распыление строительного сырья, расположено на механической «руке», а не внутри корпуса устройства. Это позволяет роботу накладывать слои расходного материала на площади практически любого размера. Сама «рука» состоит из большого гидравлического рычага с четырьмя степенями свободы и маленького электрического манипулятора с шестью степенями свободы.

Чтобы обеспечить автономность системы, разработчики снабдили ее двумя солнечными батареями мощностью 100 ватт, которые питают основной и дополнительные аккумуляторы.

В ходе предварительных испытаний была построена основа купольного сооружения высотой 3,6 метра и диаметром 15 метров. В качестве основного строительного материала использовалась монтажная пена. Это позволило создать пенополиуретановую форму, подходящую для последующей заливки бетона с помощью того же робота. На все строительство ушло менее 13 часов.

По словам ученых, сырьем для DCP могут служить не только пенополиуретаны и бетон, но также лед или грунт, которые могут быть найдены на строительной площадке.

Lenta.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Абориген 28.04.2017 в 12:24:43   # 599587
Давным давно, в славном Китае, создали полноценный принтер, который строит полноценные дома, а не "пенопластовые поделки" и не из хлама как этот, а из нормального бетона (по-моему даже вспененного).
А эта поделка - просто даже смешно смотреть...
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  bozon house 28.04.2017 в 12:29:35   # 599589
Цитата: Абориген от 28.04.2017 12:24:43
Давным давно, в славном Китае, создали полноценный принтер, который строит полноценные дома, а не "пенопластовые поделки" и не из хлама как этот, а из нормального бетона (по-моему даже вспененного).
А эта поделка - просто даже смешно смотреть...
Китаю-слава!
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  гримм 28.04.2017 в 12:44:27   # 599599
ожидание и реальность как всегда!!!
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