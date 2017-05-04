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Наука и техника
Первый самолет МС-21 вышел из сборочного цеха
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danilov 04 Мая 2017 в 11:42:01
Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на авиационном заводе корпорации «Иркут». Об этом в четверг, 4 мая, пишут «Известия» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

По информации издания, МС-21 завершил очередной этап тестовых испытаний, и начался финальный этап подготовки к первому испытательному полету.

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 создается на смену устаревшим судам типа Ту-154. Воздушное судно способно взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров. В конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».

https://lenta.ru/news/2017/05/04/ms21/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Marvel 04.05.2017 в 12:10:27   # 600975
Отличная новость. Молодцы россияне
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  KapitanNemo 04.05.2017 в 15:33:31   # 601036
Красивый самолет
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