Первый самолет МС-21 вышел из сборочного цеха

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danilov 04 Мая 2017 в 11:42:01
По информации издания, МС-21 завершил очередной этап тестовых испытаний, и начался финальный этап подготовки к первому испытательному полету.
Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 создается на смену устаревшим судам типа Ту-154. Воздушное судно способно взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров. В конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».
https://lenta.ru/news/2017/05/04/ms21/
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KapitanNemo 04.05.2017 в 15:33:31 # 601036