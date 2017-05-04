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Наука и техника
Китай начал строить «домашние» мини-АЭС
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danilov 04 Мая 2017 в 15:27:06
Китай приступает к строительству мини-АЭС собственной разработки. Первый реактор ACP-100 «Линлун» будет возведен на острове Хайнань, сообщает газета «China Daily».

О технических характеристиках новой миниатюрной АЭС пока известно мало. Судя по названию, ее мощность составит 100 МВт – в 10 раз меньше, чем у стандартных реакторов. Мини-АЭС планируется использовать, в частности, для энергоснабжения и отопления отдельных жилых районов – это будет «домашняя» атомная станция, которая придет на смену угольным ТЭС и бойлерным.

Сообщается, что ACP-100 – первый в мире мини-реактор, который получил всю разрешительную документацию МАГАТЭ. Интерес к его закупке уже проявили партнеры из Великобритании, Канады, Монголии, Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Бразилии, Пакистана и Индонезии.

http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-05/03/content_29176353.htm
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 04.05.2017 в 15:43:52   # 601038
Даешь мини АЭС в каждый дом!
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  vladtr 04.05.2017 в 16:28:31   # 601041
Мы "мелкий мусор" (батарейки, лампочки ) не можем утилизировать, а что говорить об радиоактивном. Только свалки умеем создавать. Даешь мини АЭС в каждый дом! - утопия.
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  N@VIGATOR 04.05.2017 в 16:51:16   # 601045
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  Лысый 04.05.2017 в 16:55:13   # 601046
Quote:
Даешь мини АЭС в каждый дом! - утопия.


Да не, владтр, не утопия. Достаточно надеть свинцовую робу, перед тем как в домашней котельной подмести, или там уранчику в топку совочком покинуть. Делов-то! Зато плюсы явно перевешивают над этими мелкими неудобствами. Независим от капризов поставщиков электричества, и от капризов природы, провода ветром не оборвет , столб не завалится и прочее в виде взрыва КТП. Ништяк жи!
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  Лысый 04.05.2017 в 16:58:51   # 601049
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  Zoggyla 04.05.2017 в 17:09:08   # 601054
Цитата: Лысый от 04.05.2017 16:55:13
Quote:
Даешь мини АЭС в каждый дом! - утопия.


Да не, владтр, не утопия. Достаточно надеть свинцовую робу, перед тем как в домашней котельной подмести, или там уранчику в топку совочком покинуть. Делов-то! Зато плюсы явно перевешивают над этими мелкими неудобствами. Независим от капризов поставщиков электричества, и от капризов природы, провода ветром не оборвет , столб не завалится и прочее в виде взрыва КТП. Ништяк жи!
Стерженек в дырку вставить.
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  Zoggyla 04.05.2017 в 17:16:06   # 601061
В каждой мини АЭС приборчик самоликвидации, объединенные по сети с управлением из центра.
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  Мура45 04.05.2017 в 17:27:03   # 601064
Цитата: Лысый от 04.05.2017 15:43:52
Даешь мини АЭС в каждый дом!


При Союзе были РИТЭГи на Северах и прочих сопках. До сих пор утилизируют.
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  Manitu 04.05.2017 в 17:31:46   # 601065
Бомба с доставкой на дом.
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  Лысый 04.05.2017 в 17:40:44   # 601070
Quote:
Стерженек в дырку вставить.

Ну вам как дворнику и по совместительству истопнику лучше знать про эти совочки, кочерги?, кочерыжки?, тьху блядь, запутался сапсем! Ну в общем про вьюшки и заслонки с поддувалами.

Иле вы другое имели в виду? Ну там, постер на стене в дворницкой навевает?
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  Zoggyla 04.05.2017 в 17:45:07   # 601071
Цитата: Лысый от 04.05.2017 17:40:44
Quote:
Стерженек в дырку вставить.

Ну вам как дворнику и по совместительству истопнику лучше знать про эти совочки, кочерги?, кочерыжки?, тьху блядь, запутался сапсем! Ну в общем про вьюшки и заслонки с поддувалами.

Иле вы другое имели в виду? Ну там, постер на стене в дворницкой навевает?
У ядерщика спрашивай. Он тебе технологию стержневую объяснит.
PS. Твой камент вызывает недоумение. В 21 веке не знать устройство ядренного реактора.Ведь все знают.
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