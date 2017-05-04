Китай начал строить «домашние» мини-АЭС

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danilov 04 Мая 2017 в 15:27:06
О технических характеристиках новой миниатюрной АЭС пока известно мало. Судя по названию, ее мощность составит 100 МВт – в 10 раз меньше, чем у стандартных реакторов. Мини-АЭС планируется использовать, в частности, для энергоснабжения и отопления отдельных жилых районов – это будет «домашняя» атомная станция, которая придет на смену угольным ТЭС и бойлерным.
Сообщается, что ACP-100 – первый в мире мини-реактор, который получил всю разрешительную документацию МАГАТЭ. Интерес к его закупке уже проявили партнеры из Великобритании, Канады, Монголии, Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Бразилии, Пакистана и Индонезии.
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-05/03/content_29176353.htm
Комментарии, по рейтингу, по дате
Даешь мини АЭС в каждый дом! - утопия.
Да не, владтр, не утопия. Достаточно надеть свинцовую робу, перед тем как в домашней котельной подмести, или там уранчику в топку совочком покинуть. Делов-то! Зато плюсы явно перевешивают над этими мелкими неудобствами. Независим от капризов поставщиков электричества, и от капризов природы, провода ветром не оборвет , столб не завалится и прочее в виде взрыва КТП. Ништяк жи!
Цитата: N@VIGATOR от 04.05.2017 16:51:16
Если Маск возьмется, то реализует! Он просто тупо в архивы заглянет!
Цитата: Лысый от 04.05.2017 16:55:13Стерженек в дырку вставить.
Quote:
Да не, владтр, не утопия. Достаточно надеть свинцовую робу, перед тем как в домашней котельной подмести, или там уранчику в топку совочком покинуть. Делов-то! Зато плюсы явно перевешивают над этими мелкими неудобствами. Независим от капризов поставщиков электричества, и от капризов природы, провода ветром не оборвет , столб не завалится и прочее в виде взрыва КТП. Ништяк жи!
Quote:
Даешь мини АЭС в каждый дом! - утопия.
Да не, владтр, не утопия. Достаточно надеть свинцовую робу, перед тем как в домашней котельной подмести, или там уранчику в топку совочком покинуть. Делов-то! Зато плюсы явно перевешивают над этими мелкими неудобствами. Независим от капризов поставщиков электричества, и от капризов природы, провода ветром не оборвет , столб не завалится и прочее в виде взрыва КТП. Ништяк жи!
При Союзе были РИТЭГи на Северах и прочих сопках. До сих пор утилизируют.
Стерженек в дырку вставить.
Ну вам как дворнику и по совместительству истопнику лучше знать про эти совочки,
Иле вы другое имели в виду? Ну там, постер на стене в дворницкой навевает?
Цитата: Лысый от 04.05.2017 17:40:44У ядерщика спрашивай. Он тебе технологию стержневую объяснит.
Quote:
Ну вам как дворнику и по совместительству истопнику лучше знать про эти совочки,
кочерги?, кочерыжки?, тьху блядь, запутался сапсем! Ну в общем про вьюшки и заслонки с поддувалами.
Иле вы другое имели в виду? Ну там, постер на стене в дворницкой навевает?
Quote:
Стерженек в дырку вставить.
Ну вам как дворнику и по совместительству истопнику лучше знать про эти совочки,
Иле вы другое имели в виду? Ну там, постер на стене в дворницкой навевает?
PS. Твой камент вызывает недоумение. В 21 веке не знать устройство ядренного реактора.Ведь все знают.