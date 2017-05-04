Китай начал строить «домашние» мини-АЭС

Стерженек в дырку вставить.

кочерги

кочерыжки

Quote:Ну вам как дворнику и по совместительству истопнику лучше знать про эти совочки,?,?, тьху блядь,! Ну в общем про вьюшки и заслонки с поддувалами.Иле вы другое имели в виду? Ну там, постер на стене в дворницкой навевает?