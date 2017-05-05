Впервые запущен мощнейший в мире рентгеновский лазер

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danilov 05 Мая 2017 в 09:50:23
Как заявил председатель правления DESY Гельмут Дош, это событие «открыло новую страницу в истории науки Европы». «XFEL поможет нам заглянуть вглубь новых материалов, лекарств и поможет раскрыть тайны биохимических реакций», – приводит его слова РИА «Новости».
12 европейских стран, в том числе Германия, приняли решение о строительстве мощнейшего рентгеновского лазера на свободных электронах в 2007 году. Лазер, как предполагали ученые, позволит наблюдать за движением молекул в режиме реального времени, получать высококачественные фотографии живых клеток и прикоснуться к самым малым тайнам природы.
Стоимость проекта оценивают в 1,2 млрд евро.
Россия присоединилась к XFEL в июле 2009 года, заявив, что выделит 306,4 млн евро.
В 2014-2016 годах российские власти вложили в проект около 6,5 млрд рублей.
В четверг российские специалисты и эксперты DESY провели первый пробный пуск всего XFEL и получили тончайшие пучки рентгеновского излучения, в миллион раз более яркие, чем свет других мощных источников.
https://vz.ru/news/2017/5/4/869070.html
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