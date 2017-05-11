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Наука и техника
Полеты Boeing 737 MAX приостановлены из-за проблем с двигателями
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danilov 11 Мая 2017 в 16:10:45
Американская корпорация Boeing объявила о решении приостановить полеты своих новых узкофлюзеляжных самолетов 737 MAX в целях предосторожности после предупреждения компании CFM International о возможных неисправностях в двигателях, говорится в заявлении авиастроительного гиганта.

Информацию об этом передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Boeing 737 MAX наряду с Airbus A319neo и китайским авиалайнером C919 являются главными конкурентами новейшего российского самолета МС-21.

Напомним, Boeing 737 MAX совершил первый полет в конце января прошлого года. Как уверяет американский авиастроительный гигант, 737-MAX расходует на 16% меньше топлива, чем Airbus A320, и на 4% меньше, чем Airbus A320neo.

ТАСС
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