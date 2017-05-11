Полеты Boeing 737 MAX приостановлены из-за проблем с двигателями

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danilov 11 Мая 2017 в 16:10:45
Информацию об этом передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Boeing 737 MAX наряду с Airbus A319neo и китайским авиалайнером C919 являются главными конкурентами новейшего российского самолета МС-21.
Напомним, Boeing 737 MAX совершил первый полет в конце января прошлого года. Как уверяет американский авиастроительный гигант, 737-MAX расходует на 16% меньше топлива, чем Airbus A320, и на 4% меньше, чем Airbus A320neo.
ТАСС
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