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Наука и техника
Казахстан планирует выстроить полный цикл создания ядерного топлива.
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Гоги80 15 Мая 2017 в 13:07:18
Казахстан намерен создать вертикальную интегрированную компанию с ядерным топливным циклом к 2020 году. Об этом сегодня сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стратегическом плане развития Республики Казахстан одной из главных целей в сфере энергетики является создание вертикальной интегрированной компании с ядерным топливным циклом к 2020 году. Казахстан заинтересован не только в добыче и поставках природного урана, но и в производстве и сбыте урановой продукции более высокого передела с высокой добавленной стоимостью», - сказал Канат Бозумбаев.

Приоритетным направлением в атомной промышленности, по словам главы Минэнерго, на сегодня является выстраивание полного цикла создания ядерного топлива, максимально полно использующее собственную ресурсную базу.

«Преимуществами выбранного направления является развитие технологий для создания продукта с высокой добавленной стоимостью, расширение экспортного потенциала, возможность предложения комплексного продукта на глобальном рынке и развитие новых каналов сбыта», - добавил Канат Бозумбаев.

Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 15.05.2017 в 15:21:37   # 603319
А не эбанёт?
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  Zoggyla 15.05.2017 в 15:30:07   # 603320
Где спецов брать? Где учить?
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