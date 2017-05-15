Казахстан планирует выстроить полный цикл создания ядерного топлива.

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Гоги80 15 Мая 2017 в 13:07:18
«В стратегическом плане развития Республики Казахстан одной из главных целей в сфере энергетики является создание вертикальной интегрированной компании с ядерным топливным циклом к 2020 году. Казахстан заинтересован не только в добыче и поставках природного урана, но и в производстве и сбыте урановой продукции более высокого передела с высокой добавленной стоимостью», - сказал Канат Бозумбаев.
Приоритетным направлением в атомной промышленности, по словам главы Минэнерго, на сегодня является выстраивание полного цикла создания ядерного топлива, максимально полно использующее собственную ресурсную базу.
«Преимуществами выбранного направления является развитие технологий для создания продукта с высокой добавленной стоимостью, расширение экспортного потенциала, возможность предложения комплексного продукта на глобальном рынке и развитие новых каналов сбыта», - добавил Канат Бозумбаев.
Источник: ИА "Казинформ"