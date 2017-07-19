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Наука и техника
Нелетная погода
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bozon house 19 Июля 2017 в 09:28:52
Слишком сильная жара в прямом смысле мешает самолетам летать: из-за повышенной температуры воздух становится менее плотным, а это сказывается на подъемной силе крыла самолета. Есть прецеденты, когда полеты отменяли из-за жары; например, месяц назад такое случилось в городе Феникс на юго-западе США, где температура воздуха местами поднималась до 48 °С. Согласно некоторым климатическим моделям, подобные приступы слишком жаркой погоды в будущем будут только учащаться, что неизбежно скажется на самолетных перевозках: самолеты будут брать меньше пассажиров и багажа, чтобы облегчить вес, а взлетно-посадочные полосы нужно будет делать длиннее, так как подъемная сила зависит еще и от скорости летящего объекта.

Впрочем, разные страны по-разному почувствуют самолетные проблемы: в статье в Climatic Change говорится, что те аэропорты, у которых и без того длинная взлетно-посадочная полоса, которые находятся в умеренных широтах и распложены не очень высоко над уровнем моря, в меньше степени почувствуют влияние жары. И легко догадаться, что наибольшие проблемы начнутся у аэропортов стран тропической и субтропической зоны; так, Международный аэропорт Дубай, укомплектованный самолетами марки Boeing 777–300, к 2060–2080 годам вынужден будет пускать на борт «Боингов» только половину пассажиров, а то и меньше. В целом авторы работы предсказывают, что через 60 лет самолетам по всему миру придется в жаркие дни уменьшать свой вес в среднем на 4% как минимум. Если перевести это в «человеческие» единицы измерения, то для пассажирского борта, рассчитанного на 160 человек, снижение веса лишь на 0,5% означает, что трех людей нужно будет оставить в на земле.

https://www.nkj.ru/facts/31791/
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