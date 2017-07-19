Новорожденные нейроны ползут по электрическому току



Нервные стволовые клетки взрослого мозга. (Фото: California Institute for Regenerative Medicine / Flickr.com.)

Нервные стволовые клетки взрослого мозга. (Фото: California Institute for Regenerative Medicine / Flickr.com.)

По материалам The Scientist.

Автор: Кирилл Стасевич

Источник: Наука и жизнь (nkj.ru)

https://www.nkj.ru/news/31737/