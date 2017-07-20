Сколько энергии нужно для истребления земной жизни?

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bozon house 20 Июля 2017 в 08:57:27
Чтобы стерилизовать Землю, нужна катастрофа воистину космических масштабов – например, падение крупного астероида. Это еще один из популярных сюжетов, и ему, надо сказать, в прошлом предшествовали вполне реальные прецеденты; считается, что именно астероид спровоцировал мел-палеогеновое массовое вымирание, случившееся около 65 млн лет назад.
Чтобы полностью истребить жизнь, астероид, падающий на Землю, должен быть довольно-таки большим. (Фото: Kagenmi / Depositphotos.)
Тогда с лица Земли исчезли динозавры и вообще почти все крупные и средние наземные животные, в целом земное биоразнообразие утратило 75% видов. Астероид, конечно, не сам их всех убил – вслед за падением в океанах поднялись цунами, прошли землетрясения, в воздухе сформировались плотные облака, которые довольно долго отражали какую-то часть солнечного тепла, способствуя сильным климатическим изменениям.
И все же, несмотря на астероид, погибли далеко не все (а те, кому не повезло, вероятно, сами заранее ступили на путь вымирания). И вот исследователи из Оксфорда и Гарварда захотели подсчитать, сколько нужно энергии, чтобы вообще избавить от жизни планету земного типа. Они исходили из того, что наиболее надежный способ истребить жизнь – это избавиться от океанов, потому что даже в случае «очень ядерной зимы» или исчезновения атмосферы океан все равно останется неким оазисом жизни (и даже сможет потом восстановить атмосферу). В общем, для полного и окончательного катаклизма океаны нужно превратить в пар – для чего, согласно расчетам, требуется 6x1022 Джоулей.
Чтобы понять, о каком количестве энергии идет речь, портал Science пишет, что это в триллион раз больше энергии, которая нужна для взлета космического шаттла, и в несколько сотен раз больше всей энергии, которую человечество потребляет за год. В статье в Scientific Reports говорится, что такую катастрофу мог бы устроит астероид размером с Весту (около 512 км в поперечнике) или Палладу (около 525 км в поперечнике) – оба крутятся в главном астероидном поясе между Марсом и Юпитером. Но встреча с такими космическими телами нам не грозит.
Другой вариант – вспышка сверхновой неподалеку, то есть где-то на расстоянии 0,13 световых лет. Но, как уверяют астрофизики, ближайший кандидат в сверхновые находится от нас в 30 раз дальше. Еще один вариант – гамма-всплеск, масштабный космический выброс энергии, достаточно близкий и достаточно сильный, чтобы превратить всю воду в пар. Но такие мощные гамма-всплески случаются никак не ближе миллиардов световых лет от Земли.
В случае чего, тихоходки станут последней надеждой всей земной жизни. (Фото: jakattack555 / Flickr.com.)
Свои «катастрофические» расчеты авторы работы примеряли к самым устойчивым созданиям на планете: помимо бактерий, это еще и странные существа по имени тихоходки. Про тихоходок мы неоднократно рассказывали: они выдерживают температуру жидкого кислорода (-193 °С) и давление 6000 атмосфер, и способны даже перенести дозу радиоактивного излучения, которая более чем в тысячу раз больше той, что смертельна для человека. Тихоходок отправляли в открытый космос, откуда многие из них возвращались живыми и даже сравнительно успешно размножались.
Против Весты или сверхновой они не выстоят, но более мелкие катаклизмы земная жизнь в их лице вполне переживет. Конечно, для человека-то хватит и более мелких «катаклизмов», многие из которых он вполне может устроить себе сам, но в любом случае тут можно утешиться тем, что по крайней мере тихоходки на Земле все-таки останутся.
Источник: Наука и жизнь (nkj.ru)
Автор: Кирилл Стасевич
https://www.nkj.ru/news/31796/
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Цитата: abeke1984 от 20.07.2017 09:05:44
Я так рад за тихоходок, дай бог им здоровья)
Я так рад за тихоходок, дай бог им здоровья)
bozon house 20.07.2017 в 11:31:01 # 619048
Цитата: Makintosh от 20.07.2017 10:36:58Ну нанопятачок вообще без всяких коментов.
присмотритесь, она не в рубашке, а в комбинезоне рождена. что ей сделается?
присмотритесь, она не в рубашке, а в комбинезоне рождена. что ей сделается?