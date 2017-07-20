СМИ: Элон Маск прекратил разработку системы мягкой посадки для Dragon

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
bozon house 20 Июля 2017 в 18:22:17
Как передает интернет-издание SpaceNews, ранее посадка Dragon на Марс планировалась на 2020 или 2022 годы.
Как заявил сам Элон Маск, принятие этого решения было крайне тяжелым. Теперь Dragon все еще имеет теоретические шансы для подобной посадки, но для этого кораблю понадобится очень мягкая посадочная площадка.
«Мы убрали те ноги, которые раньше выдвигались из теплового экрана челнока», - приводит РИА «Новости» слова Маска.
Напомним, 4 июня 2017 года с мыса Канаверал в США состоялся пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который везет груз для МКС.
Также сообщалось, что 3 июля грузовой космический корабль Dragon частной компании SpaceX благополучно приводнился в Тихом океане, доставив на Землю ценный груз с международной космической станции.
https://vz.ru/news/2017/7/20/879452.html
Комментарии, по рейтингу, по дате