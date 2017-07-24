Учёные: У тех, кто проводит за рулём больше 2 часов в день, IQ становится ниже

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Гость 24 Июля 2017 в 16:31:24
Плохие новости для тех, кому долго добираться до работы: новое исследование показало, что управление автомобилем в течение более двух часов снижает уровень интеллекта. Для этого учёные из Университета Лестера проанализировали образ жизни более 500 тыс. британцев в возрасте от 37 до 73 лет. Наблюдения велись в течение пяти лет, сообщает The Times.
Из всех участников около 93 тыс. ежедневно проводило более двух часов в день за рулём. При этом их показатели IQ были самыми низкими. Основной причиной таких тенденций, по данным учёных, является стресс и усталость, вызываемые ездой. Зоны головного мозга, которые отвечают за креативное мышление, в это время вовсе "заморожены".
Точно такие же результаты показали те респонденты, которые проводили более двух часов в день за просмотром телевизора.
https://life.ru/t/%D0%B2%D0%B0%D1%83/1029388/uchionyie_u_tiekh_kto_provodit_za_r uliom_bolshie_2_chasov_v_dien_iq_st anovitsia_nizhie
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