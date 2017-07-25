Ученые восстановили мозг утонувшей девочки после 15-ти минут без кислорода

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danilov 25 Июля 2017 в 10:10:12
В феврале 2016 года двухлетняя Эден Карлсон упала в бассейн во дворе своего дома. Перед тем, как ее обнаружили, она провела в воде, температура которой была 5°C, 15 минут. В больнице девочку реанимировали и лечили около месяца, но ее мозг был сильно поврежден. Ученые из Медицинского колледжа в Новом Орлеане и Университета Северной Дакоты начали эксперимент с применением двух типов кислородной терапии: нормобарическую и гипербарическую, в которых отличаются уровни давления выдаваемого кислорода.
После инцидента доктора начали процедуры, благодаря которым Эден пришла в сознание, начала двигаться и смеяться. Спустя несколько месяцев, девочке назначили физиотерапию — ее когнитивные функции и способность говорить практически вернулись в норму. Ученые предполагают, что кислородная терапия вкупе с развивающимся мозгом ребенка активировали гены, помогающие клеткам выживать в экстремальных условиях и способствовали восстановлению функций. Отчет о медицинском успехе опубликован в журнале Medical Gas Research.
http://naukatv.ru/
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Беня Ладен 25.07.2017 в 20:16:04 # 620257