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Наука и техника
Ученые восстановили мозг утонувшей девочки после 15-ти минут без кислорода
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danilov 25 Июля 2017 в 10:10:12
Впервые в истории ученым удалось восстановить мозговую деятельность маленькой девочки, которая утонула в бассейне. Используя кислородную терапию, медикам удалось вернуть ей возможность ходить и говорить.

В феврале 2016 года двухлетняя Эден Карлсон упала в бассейн во дворе своего дома. Перед тем, как ее обнаружили, она провела в воде, температура которой была 5°C, 15 минут. В больнице девочку реанимировали и лечили около месяца, но ее мозг был сильно поврежден. Ученые из Медицинского колледжа в Новом Орлеане и Университета Северной Дакоты начали эксперимент с применением двух типов кислородной терапии: нормобарическую и гипербарическую, в которых отличаются уровни давления выдаваемого кислорода.

После инцидента доктора начали процедуры, благодаря которым Эден пришла в сознание, начала двигаться и смеяться. Спустя несколько месяцев, девочке назначили физиотерапию — ее когнитивные функции и способность говорить практически вернулись в норму. Ученые предполагают, что кислородная терапия вкупе с развивающимся мозгом ребенка активировали гены, помогающие клеткам выживать в экстремальных условиях и способствовали восстановлению функций. Отчет о медицинском успехе опубликован в журнале Medical Gas Research.

http://naukatv.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 25.07.2017 в 10:23:12   # 620173
у нас бы домой отправили доумирать, потому что агай ругаться будет
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  Pole13 25.07.2017 в 10:43:38   # 620174
Таким врачам и ученым честь и хвала!!! А родителям "пистонов вставить" за безответственность.
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  Zoggyla 25.07.2017 в 11:51:41   # 620187
Редкий случай. Повезло девчушке.
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  Беня Ладен 25.07.2017 в 20:16:04   # 620257
А возможно воскресить мозг спящего депутата?
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