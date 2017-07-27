Иран успешно испытал космическую ракету-носитель

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danilov 28 Июля 2017 в 18:02:00
«С успешным запуском ракеты-носителя "Симург" официально открыт Космический центр имама Хомейни, - говорится в сообщении. - "Симург" способен выводить полезную нагрузку массой до 250 кг на орбиту высотой 500 км».
Успешное испытание Simorgh, она же Safir-2, в очередной раз подтверждает, что Иран обладает технологией создания межконтинентальных баллистических ракет с жидкостными реактивными двигателями. РН Simorgh длиной 27 м и массой 87 т, по имеющимся данным, состоит из первой ступени, созданной на основе северокорейского носителя «Ынха», и иранской ракеты «Сафир» в качестве второй ступени. Первое испытание Simorgh состоялось 19 апреля 2016 г. без полезной нагрузки, полет был суборбитальным.
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/07/27/726425-iran-raketu-nositel
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