Foxconn построит в США завод по производству ЖК-дисплеев за $10 млрд

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danilov 28 Июля 2017 в 18:04:18
Новое предприятие позволит создать около 3 тыс. рабочих мест. По словам источника, оно будет специализироваться на производстве ЖК-дисплеев.
«В США нет ни одного завода по производству ЖК-дисплеев... Мы собираемся изменить это. Начнем с инвестиций в Висконсин», — сказал на пресс-конференции генеральный директор Foxconn Терри Гоу.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал, что заставит корпорацию Apple перенести производство техники в США.
https://rns.online/it-and-media/Foxconn-postroit-v-SSHa-zavod-po-proizvodstvu-ZHK-displeev-za-10-mlrd-2017-07-27/
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Хитрая жопа 28.07.2017 в 18:56:58 # 620870