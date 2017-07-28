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Наука и техника
Foxconn построит в США завод по производству ЖК-дисплеев за $10 млрд
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danilov 28 Июля 2017 в 18:04:18
Тайваньский производитель электроники Foxconn, который изготавливает устройства в том числе и для Apple, инвестирует $10 млрд в создание завода в американском штате Висконсин, сообщает USA Today.

Новое предприятие позволит создать около 3 тыс. рабочих мест. По словам источника, оно будет специализироваться на производстве ЖК-дисплеев.

«В США нет ни одного завода по производству ЖК-дисплеев... Мы собираемся изменить это. Начнем с инвестиций в Висконсин», — сказал на пресс-конференции генеральный директор Foxconn Терри Гоу.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещал, что заставит корпорацию Apple перенести производство техники в США.

https://rns.online/it-and-media/Foxconn-postroit-v-SSHa-zavod-po-proizvodstvu-ZHK-displeev-za-10-mlrd-2017-07-27/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Хитрая жопа 28.07.2017 в 18:56:58   # 620870
А как же капитализмъ? Больше прибыли, меньше затрат.
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