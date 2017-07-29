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Наука и техника
"Союз" с новой экспедицией отправился с Байконура на МКС
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danilov 29 Июля 2017 в 08:45:13
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Прапор 29.07.2017 в 09:01:23   # 620966
Видел вчера, даже поснимал на видео. Красиво летел
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  SeaHawk 29.07.2017 в 09:47:35   # 620974
это не его ступень вчера над Шымом пролетела?)
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