Повышение температуры сделает Южную Азию необитаемой к концу столетия – климатологи

Ситуация будет ещё драматичней, если государства не придут к сокращению выбросов парниковых газов.А проводилось ли исследование соотношения выбросов вулканов на планете к деятельности человека?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Августа 2017 в 11:43:25
Повышение температуры и рост влажности воздуха сделает Индию и другие государства Южной Азии непригодными для жизни человека, сообщают климатологи в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
"В этом регионе проживает около 1,5 миллиарда человек. Жизнь большинства из них напрямую зависит от сельхозугодий, за которыми нужно ухаживать, находясь по несколько часов на солнце каждый день. Это делает жителей Южной Азии особенно уязвимыми для подобных климатических изменений", – рассказывает Эльфатих Эльтахир из Массачусетского технологического института (США).
Климатологи в статье отмечают, что примерно три четверти жителей Южной Азии сегодня проживают на территориях, которые фактически не будут пригодны для жизни уже к концу столетия.
Учёные объясняют такой термин как "температура мокрого термометра". Это комбинация из двух факторов – температуры окружающей среды и сопутствующей ей влажности. Никакой предмет не сможет охладить себя ниже определённой отметки, испаряя влагу со своей поверхности. Это важный параметр для человека, так как тело охлаждается, испаряя пот с поверхности кожи.
Соответственно, если "температура мокрого термометра" будет превышать 35°C, то человека ожидает перегрев, солнечный удар и смерть через несколько часов при отсутствии внешних источников охлаждения.
Ситуация будет ещё драматичней, если государства не придут к сокращению выбросов парниковых газов. То есть отсутствие желания бороться с изменением климата из-за того, что подобные меры замедлят рост экономики, может привести к самым серьёзным последствиям уже в ближайшем будущем, заключают учёные.
http://advances.sciencemag.org/content/3/8/e1603322.full
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 03.08.2017 в 11:50:07 # 622271