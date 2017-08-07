Телескоп и лабораторию по изучению солнечной энергии построят в Казахстане

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danilov 07 Августа 2017 в 15:44:55
«Мы работаем над тем, чтобы построить в Казахстане объединенную международную лабораторию, которая будет изучать Вселенную. Когда мы говорим об энергетике, мы часто замыкаемся на уже известных технологиях как солнечная и ветровая энергия. В свое время никто не мог предположить, что информационные технологии дойдут до уровня смартфонов. Те исследования, которые сегодня обсуждаются, это исследования энергетики, которая существует во Вселенной. Сегодня порядка 95% энергии содержится в неизвестном виде, так называемом Dark Energy и Dark Mata и лишь 5% видимой части Вселенной – это та энергия, которую мы можем ощущать, измерять», - сказал вице-президент по науке Назарбаев Университет Канат Байгарин.
Телескоп находится на стадии тестовых проб в Алматы в Тургеньском ущелье.
BNews.kz
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