Что такое тепловой удар и как его избежать

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GoodZone 08 Августа 2017 в 12:32:53
Что такое тепловой удар
«Тепловой удар возникает, когда температура вашего тела поднимается выше 40 градусов Цельсия и вы испытываете серьезные изменения в функции мозга, влияющие на сознание или психическое состояние», — говорит CNN Кори Словис (Corey Slovis) из службы экстренной помощи Медицинского центра Университета Вандербильта (Vanderbilt University Medical Center).
Тепловой удар (другие названия: гипертермия или «тепловая болезнь») также обычно связан с сердечно-сосудистыми эффектами, такими как низкое кровяное давление и повышенная частота сердечных сокращений. Эксперт добавляет, что в состоянии теплового удара вы подвергаетесь риску повреждения головного мозга, сердца и почек. Но самое главное — риску смерти, так как потенциально тепловой удар может спровоцировать летальный исход.
Существует два типа теплового удара: интенсивный (обычно случается у спортсменов из-за того, что их тела не могут рассеять тепло достаточно быстро) и пассивный (классический тепловой удар, который провоцирует обезвоживание всего организма).
Что происходит во время теплового удара
«Когда температура внутри тела поднимается, активность клеток становится беспорядочной и хаотичной, — комментирует CNN профессор Крейг Крэндалл (Craig Crandall) из Техасского университета (University of Texas). — Все это сильно влияет на центральную нервную систему, на мозг и, в конечном счете, на органы».
Если говорить о мозге, то он, как объясняет Крэндалл, набухает. Вследствие этого отдельные мозговые клетки перестают работать, а поскольку их работа заключается в том, чтобы отправлять сигналы по всему телу, органы почти моментально перестают получать необходимую информацию.
Кроме того, из-за теплового стресса в организме начинают вырабатываться цитотоксины — антитела, вызывающие повреждение клеток. «Когда становится слишком жарко, кровь может сгуститься и это, очевидно, повлияет на циркуляцию и транспортировку кислорода и питательных веществ, которые обеспечивают всем необходимым органы и мозг», — заключает Крэндалл.
Как определить тепловой удар
Эксперты напоминают, что первый и главный признак теплового удара — высокая температура тела. Предупредительным сигналом также является красная, очень сухая или очень влажная, кожа и учащенный пульс. В числе других распространенных симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, туман в голове и потеря сознания.
Однако каждый случай индивидуален. Некоторые люди могут испытывать похожие симптомы на жаре, но как только они немного отдохнут и выпьют достаточно воды, дискомфорт исчезнет. Другим людям в той же ситуации необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, так как неспособность организма к регуляции кровяного давления и снижение функции мозга может вызвать серьезные проблемы.
Как справиться с тепловым ударом
В первую очередь, человеку необходим покой. Во вторую — гидратация, которой можно достичь с помощью обильного питья. В крайних случаях необходимо быстро охладить пациента, чтобы температура его тела стала как можно ближе к нормальной. «Пакеты для льда помещают под пах, под шею, и одновременно опрыскивают человека водой, чтобы максимизировать испарение», — говорит Кори Словис. Дополнительные лекарства в подавляющем большинстве случаев не нужны.
Важно иметь в виду, что хотя здоровые люди, которые получают помощь немедленно, полностью восстанавливаются через 1-2 дня, они подвергаются повышенному риску теплового удара в последующие недели и даже месяцы. По сути, чем дольше организм находится при высоких температурах, тем выше риск для каждой отдельной системы органов. «Чем скорее вы остынете, тем лучше для вас», — добавляет Словис.
Наиболее уязвимыми группами в смысле теплового удара являются дети и пожилые люди, поскольку первые не могут контролировать состояние своего тела, а вторые могут принимать препараты, влияющие на общую гидратацию организма.
Как правило, люди, которые приспособлены к жаре (живут в жарких странах, работают на солнце или много тренируются), имеют больше белков теплового шока (HSP), экспрессия которых усиливается при повышении температуры. Это позволяет им переносить жару легче, одновременно снижая риск теплового удара и прочих состояний, связанных с воздействием температуры на органы и ткани.
Чтобы максимально обезопасить себя, эксперты клиники Мейо (Mayo Clinic) советуют летом носить свободную одежду из натуральных тканей, не забывать про головной убор, пить больше воды и есть водянистые продукты, и в пиковые часы не оставаться в закрытом нагревающемся пространстве (например, в автомобиле).
http://med.vesti.ru/articles/polezno-znat/chto-takoe-teplovoj-udar-i-kak-ego-izbezhat/
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