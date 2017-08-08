Как и зачем дети учатся обманывать?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 08 Августа 2017 в 11:37:29
В ходе научной работы несколько детей в возрасте около трех лет играли с учеными в игру, выиграть в которой можно было только с помощью лжи. Исследователь закрывал глаза, а ребенок прятал что-то вкусное под одним из двух стаканчиков. Когда взрослый открывал глаза, он спрашивал ребенка, в каком стаканчике предмет. Если ребенок показывал правильный стаканчик, то что-то вкусное доставалось взрослому, а если обманывал и показывал на пустой, то съедал вкусность сам. Каждый из детей играл в эту игру 10 раз в течение 10 дней, итого 100 раз. В первый раз большинство детей проигрывало, однако с течением времени все больше и больше трехлеток понимали, что нужно делать, чтобы получить вкусность самим. Некоторые поняли, как нужно обманывать, в первый день, а несколько человек проигрывали даже на десятый.
Оказалось, что способность обманывать была связана с двумя когнитивными навыками. Один из них – это понимание, что не все знают то, что знает сам ребенок. Второй называется когнитивный контроль – это способность не «разболтать» правду. Дети, которые быстрее поняли, как нужно обманывать, лучше всех овладели этими навыками. Ученые отметили, что навыки обмана помогают детям научиться формировать социальные отношения так, как это нужно им.
http://med.vesti.ru/articles/psihologiya/kak-i-zachem-deti-uchatsya-obmanyvat/
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 08.08.2017 в 12:21:20 # 623280
Дети которые лучше врут быстрее адаптируются в обществе и становятся довольно " популярными" т.е. с ними хотят дружить.