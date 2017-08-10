Mazda создала бензиновый двигатель дизельного цикла

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danilov 10 Августа 2017 в 16:05:53
В современных автомобилях используются три основных типа двигателей: газовые, бензиновые и дизельные. Вторые имеют наибольшее распространение на легковом транспорте. Во время работы бензинового двигателя в цилиндр подаются воздух и бензин, которые затем сжимаются. Сжатая смесь поджигается искрой от свечи зажигания. Этот цикл повторяется постоянно.
Дизельный двигатель отличается от бензинового тем, что в нем происходит самовоспламенение топлива при подаче в цилиндр с предварительно сжатым воздухом. Степень сжатия в цилиндрах даже тихоходного дизельного двигателя будет выше, чем в цилиндрах бензинового.
В целом дизельный двигатель по своей конструкции несколько проще бензинового, поскольку в нем отсутствует электрическая цепь свечей зажигания и система управления ими. Дизельный двигатель может работать практически на любом топливе, однако в этом случае его ресурс сократится в разы. Дизельный цикл считается более экономичным, чем бензиновый.
По данным Mazda, новый двигатель Skyactive-X будет на 20-30 процентов экономичнее других бензиновых двигателей в линейке компании. Интерес к новой силовой установке уже проявили автопроизводители Daimler и General Motors.
Следует отметить, что двигатели, работающие по дизельному циклу, рассматриваются в качестве силовых установок для пассажирских вертолетов будущего. В частности, исследования по использованию таких силовых установок проводятся в рамках европейской программы Clean Sky 2.
Предполагается, что вертолетные поршневые двигатели дизельного цикла, работающие на авиационном керосине, будут потреблять меньше топлива. Кроме того, считается, что такие двигатели будут более экологичными. При этом переход на дизельное топливо не рассматривается, поскольку при его сгорании выбрасываются опасные соединения серы и сажа.
https://nplus1.ru/news/2017/08/09/compression?utm_source=pikabu&utm_medium=social
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дизельный двигатель может работать практически на любом топливе, однако в этом случае его ресурс сократится в разы. При этом переход на дизельное топливо не рассматривается, поскольку при его сгорании выбрасываются опасные соединения серы и сажа.
Это развод на бабло, я думаю природе будет лучше, если мы будем ездить 30 лет на одном моторе, чем каждые 5 лет его менять на новый, тратя ресурсы. Но капитализму важно именно максимальное потребление. Истощим мы так ресурсы земли....
Цитата: NBE от 10.08.2017 16:31:17
Ношу очки, проблема, еле как нашел очковые линзы из стекла. Продавцы меня убеждали что стекло не модно, тяжело и опасно, а пластик самое то, но то что пластик нужно менять каждые полгода, потому что он царапается, и даже купив пластик с крутым напылением за большие деньги, носил их 1 год, потом все равно поцарапались.
Ношу очки, проблема, еле как нашел очковые линзы из стекла. Продавцы меня убеждали что стекло не модно, тяжело и опасно, а пластик самое то, но то что пластик нужно менять каждые полгода, потому что он царапается, и даже купив пластик с крутым напылением за большие деньги, носил их 1 год, потом все равно поцарапались.
Ну им выгодно чтобы Вы к ним каждый год ходили.