Mazda создала бензиновый двигатель дизельного цикла

Ношу очки, проблема, еле как нашел очковые линзы из стекла. Продавцы меня убеждали что стекло не модно, тяжело и опасно, а пластик самое то, но то что пластик нужно менять каждые полгода, потому что он царапается, и даже купив пластик с крутым напылением за большие деньги, носил их 1 год, потом все равно поцарапались.