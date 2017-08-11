У парализованных людей появился шанс снова ходить

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danilov 11 Августа 2017 в 16:55:15
Изобретение носит название «спинномозговой интерфейс» и является крошечным имплантом, состоящим из двух чипов. Интерфейс был изобретен учеными Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) в Швейцарии. С помощью него ученые смогли восстановить способность парализованных обезьян ходить и даже бегать уже через 2 недели после травмы.
Как все работает?
Любое действие, которое совершается, — это нервный импульс. Когда мы хотим встать со стула, наш мозг посылает сигнал по позвоночнику к мышцам, а они в свою очередь поднимают нас на ноги.
Паралич — это результат травмы спинного мозга и нервов. Это означает, что нервные сигналы не могут быть переданы от мозга к остальной части тела (например, к ногам). Чем выше травма на позвоночнике, тем обширнее паралич.
В исследовании с обезьянами было использовано устройство, интерфейс которого состоит из двух чипов. Первый чип располагался в двигательной области головного мозга — там, где принимаются решения о движении.
У тех, кто парализован, мозг продолжает посылать сигналы к мышцам, хоть они и не доходят. Это как если бы кто-то перерезал кабель, ведущий от розетки к вашему телевизору. Ток в кабеле по-прежнему бы присутствовал, но до телевизора он бы не доходил.
Первый датчик выступал в роли приемника таких сигналов и передавал его по беспроводной сети на второй. Второй же располагался в области травмы, то есть там, где нервный сигнал из-за травмы не проходит.
Сигнал от одного датчика к другому пропускался через компьютер, который кодировал сигнал и передавал его дальше по нервам. Этот интерфейс восстанавливал работу нервной системы и передачу нервного сигнала, что возвращало способность к движению.
«Мы с замиранием сердца ждем, пока результат нашей работы смогут опробовать тысячи людей, несчастный случай в жизни которых лишил их возможности быть физически активными», — говорят ученые EPFL.
https://www.nature.com/articles/nature20118.epdf
http://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/bionics/brain-and-spine-implants-let-a-paralyzed-monkey-walk-again
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SouthJoker 11.08.2017 в 17:43:00 # 623784