Физики впервые увидели частицу-античастицу

График зависимости тока от магнитного поля при разных температурах. Стрелками обозначены полуцелые ступени — свидетельство существования майорановских фермионов

Схема эксперимента

Qing Lin He et al. / arXiv.org, 2016

Схема хиральных токов в топологическом изоляторе (белый) и топологическом сверхпроводящем изоляторе (пересечение белого с синим). Характер и траектория токов разной хиральности меняются в зависимости от состояния частей системы (их чисел Черна), а те, в свою очередь, меняются в магнитном поле.

Qing Lin He et al. / arXiv.org, 2016

Изменения топологии системы приводят к ступенчатым изменениям электропроводности

Nobelprize.org

Владимир Королёв

https://nplus1.ru/news/2017/07/25/majorana?utm_source=pikabu&utm_medium=social