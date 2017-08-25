Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Выход в открытый космос
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Августа 2017 в 17:09:20
17 августа 2017 года в 17:37 МСК космонавты Роскосмоса Федор Юрчихин и Сергей Рязанский совершили первый в 2017 году выход в открытый космос. На борт МКС космонавты вернулись в 1:11 18 августа, проведя вне станции 7 часов 34 минуты(вместо запланированных 6 часов 5 минут).
Во время выхода космонавты испытали новый скафандр «Орлан-МКС» с климат-контролем, а также вручную запустили 5 наноспутников, провели фотосъёмку внешней поверхности российских модулей и их отдельных конструктивных элементов, смонтировали на внешней поверхности станции научное оборудование по экспериментам «Реставрация» и «Импакт», отобрали в четырёх рабочих зонах пробы на микробные загрязнения, установили новые образцы материалов для длительного экспонирования в открытом космосе. Для обеспечения перемещения по поверхности станции космонавты устанавливали мягкие поручни и подкосы.

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь