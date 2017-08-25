Выход в открытый космос

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danilov 25 Августа 2017 в 17:09:20
Во время выхода космонавты испытали новый скафандр «Орлан-МКС» с климат-контролем, а также вручную запустили 5 наноспутников, провели фотосъёмку внешней поверхности российских модулей и их отдельных конструктивных элементов, смонтировали на внешней поверхности станции научное оборудование по экспериментам «Реставрация» и «Импакт», отобрали в четырёх рабочих зонах пробы на микробные загрязнения, установили новые образцы материалов для длительного экспонирования в открытом космосе. Для обеспечения перемещения по поверхности станции космонавты устанавливали мягкие поручни и подкосы.
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