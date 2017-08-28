Как вернуть парализованным людям возможность двигаться?
danilov 29 Августа 2017 в 10:12:20
Иэн Беркхарт оказался парализован после полученного им перелома шейного отдела позвоночника. Он не мог более шевелить своими руками. Но теперь он может взять бутылку или кредитную карту, используя компьютер, подключённый непосредственно к его мозгу. Специальное программное обеспечение расшифровывает мысли Иэна и преобразует их в электрические сигналы, отправляемые в руку в обход повреждённых нервных волокон. Иэн достиг удивительной степени контроля над своей рукой, управляя движениями посредством собственных мыслей.
Эксперимент проводится университетом штата Огайо (Ohio State University) и Баттельским мемориальным институтом (Battelle Memorial Institute), также в нём участвует Институт медицинских исследований Файнштейна (The Feinstein Institute for Medical Research).