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Наука и техника
Потеря смысла в работе может довести до депрессии
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Гость 29 Августа 2017 в 17:47:21
Новой "проблемой века" могут стать страдания на рабочем месте из-за отсутствия смысла в работе. Об этом заявили швейцарские ученые.

По мнению исследователей, такие "мучения" регулярно испытывают 80% из 480 опрошенных респондентов, сообщает газета Le Matin Dimanche. При этом психофизические состояния, близкие по своей тяжести к депрессиям, вызваны отсутствием интереса к работе либо утратой базовых ценностей, благодаря которым тот или иной специалист однажды выбрал сферу деятельности.

Больше всего отвращают сотрудников многочисленные отчеты, подготовка и оформление которых отнимает огромное количество времени. Все эти итоговые документы, по сути, никакого отношения к основной профессиональной деятельности не имеют, однако на их основе может формироваться мнение руководства о успехах того или иного специалиста.

В итоге такая рутинная работа нередко заставляет людей пополнять статистику в так называемой профессиональной конверсии: разочаровавшись в одном из мест работы, человек меняет сферу деятельности целиком.

Психологический ущерб, который может быть нанесён сотруднику профессией, не соответствующей его квалификации, или другими действиями, по своей тяжести приравнивается учёными к клиническим депрессиям.

Кстати, испанские эксперты выяснили, что самым простым и довольно действенным средством от депрессии является самый обычный йоргурт. Ученые связывают такой положительный эффект с наличием в кисломолочном продукте пробиотических бактерий. Именно они снижают в крови человека уровень так называемый "гормон несчастья".

https://www.pravda.ru/news/science/29-08-2017/1346867-depression-0/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сила 29.08.2017 в 20:36:44   # 627720
МЫ не художники или скульпторы, поэты и т.д., и многие шли работать не по призванию, у нас лишь один смысл в работе - это заработать бабло, как и кто это умеет, это уже другая история, бабки сейчас в наше время снимают любые депрессии, так что в пекло выводы этих ученых
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  Гвардеец 29.08.2017 в 20:57:49   # 627721
из-за этих отчетов я и уволился. слов нет просто. основной работой не занимаешься из-за этих отчетов. а результат основной работы требуют.
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  walker 29.08.2017 в 22:25:04   # 627725
Эту проблему в значительной мере можно решить введением безусловного базового дохода.
На мой взгляд, решив бытовые материальные вопросы низкого уровня, можно задуматься об остальном.
А йогурт... Одним йогуртом сыт не будешь, гормональный обман.
А работать только ради бабла - глупости.
Труд должен быть в радость, а не экзекуция ради корочки хлеба или других материальных благ.
К сожалению, большинство работают чтобы жить. Или потому что так надо, навязанные стереотипы.
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