Потеря смысла в работе может довести до депрессии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 29 Августа 2017 в 17:47:21
По мнению исследователей, такие "мучения" регулярно испытывают 80% из 480 опрошенных респондентов, сообщает газета Le Matin Dimanche. При этом психофизические состояния, близкие по своей тяжести к депрессиям, вызваны отсутствием интереса к работе либо утратой базовых ценностей, благодаря которым тот или иной специалист однажды выбрал сферу деятельности.
Больше всего отвращают сотрудников многочисленные отчеты, подготовка и оформление которых отнимает огромное количество времени. Все эти итоговые документы, по сути, никакого отношения к основной профессиональной деятельности не имеют, однако на их основе может формироваться мнение руководства о успехах того или иного специалиста.
В итоге такая рутинная работа нередко заставляет людей пополнять статистику в так называемой профессиональной конверсии: разочаровавшись в одном из мест работы, человек меняет сферу деятельности целиком.
Психологический ущерб, который может быть нанесён сотруднику профессией, не соответствующей его квалификации, или другими действиями, по своей тяжести приравнивается учёными к клиническим депрессиям.
Кстати, испанские эксперты выяснили, что самым простым и довольно действенным средством от депрессии является самый обычный йоргурт. Ученые связывают такой положительный эффект с наличием в кисломолочном продукте пробиотических бактерий. Именно они снижают в крови человека уровень так называемый "гормон несчастья".
https://www.pravda.ru/news/science/29-08-2017/1346867-depression-0/
Комментарии, по рейтингу, по дате
На мой взгляд, решив бытовые материальные вопросы низкого уровня, можно задуматься об остальном.
А йогурт... Одним йогуртом сыт не будешь, гормональный обман.
А работать только ради бабла - глупости.
Труд должен быть в радость, а не экзекуция ради корочки хлеба или других материальных благ.
К сожалению, большинство работают чтобы жить. Или потому что так надо, навязанные стереотипы.