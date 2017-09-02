В России строится крупнейший в мире завод по переработке углеводородов

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danilov 03 Сентября 2017 в 00:11:53
Проект предполагает строительство установок по производству этилена и пропилена суммарной мощностью 2 млн тонн в год, а также строительство установок полиэтилена мощностью 1,5 млн тонн в год и полипропилена мощностью 0,5 млн тонн в год.
Бюджет проекта — до 9,5 миллиарда долларов (ТОП-5 инвестпроектов мировой нефтехимии).
Полимеры, которые будут производиться на новом комплексе, позволят полностью заместить импорт данных материалов и послужат платформой для развития энергоэффективных и долговечных решений в различных сегментах экономики от труб и окон для ЖКХ до деталей автомобилей и медицинского оборудования и материалов.
https://russian.rt.com/trend/366817-sibur
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