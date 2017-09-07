Красный сверхгигант Бетельгейзе — возможное второе солнце на небосводе

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danilov 07 Сентября 2017 в 12:39:12
Бетельгейзе – это ярчайшая звезда в созвездии Ориона, расположенная как раз в его левом плече. Ее хорошо видно невооруженным глазом в ясную ночь практически на протяжении всего года в Северном полушарии неба.
Название этой звезды проиcходит из арабского языка от слова Бетельджуз, что переводится как «дом близнецов» или от словосочетания «Бейт аль-Джауза», что можно перевести как «подмышка близнеца».
Бетельгейзе при сравнительно небольшой своей массе, превышающей наше Солнце всего лишь примерно в 15 раз, по истине огромна, по объему. Если бы Бетельгейзе поместили в центр нашей Солнечной системы, ее фотосфера распространилась бы даже за орбиту Юпитера и с легкостью достигла бы Сатурна.
Чем же так интересен для нас красный сверхгигант Бетельгейзе? Да тем, что он находится на финальной стадии своей эволюции и в любой момент может вспыхнуть сверхновой второго типа, резко сбросить свою оболочку. Если это произойдет, то на ночном небе огненный шар сверхновой Бетельгейзе сравниться по размерам и яркости с полной луной. Его также будет видно и днем, невзирая на солнечный свет.
Подобное явление земляне смогут наблюдать на протяжении нескольких месяцев, после чего звезда угаснет и вовсе перестанет быть видимой через несколько лет. На месте левого плеча Ориона образуется так называемая планетарная туманность из остатков оболочки некогда красного сверхгиганта. В свою очередь его ядро превратится в сравнительно небольшой по размерам белый карлик, который также будет остывать с течением времени.
Астрономы предполагают, что если ось вращения Бетельгейзе будет направлена в сторону Земли, то при вспышке сверхновой на нас обрушится поток гамма-лучей и других частиц. Это приведет к сильным полярным сияниям. Как это скажется на здоровье землян и всем живом на нашей планете – пока остается неизвестным. Не могут ученые и с точностью сказать о времени вспышки сверхновой. Может быть, она произойдет завтра, а может и через тысячу лет, а может она уже произошла, ведь не надо забывать, что свет от Бетельгейзе идет к Земля примерно 570 лет.
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Цитата: zergost от 07.09.2017 13:12:30
Шо опять конец света???
Шо опять конец света???
Та не, наоборот, много света.