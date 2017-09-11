Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
КНР планирует ввести полный запрет на дизельные и бензиновые автомобили
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Сентября 2017 в 17:05:50
Китайские власти в обозримом будущем планируют полностью запретить выпуск и продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателям. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Министр промышленности и информатизации КНР Сина Гуобин пояснил, что это может помочь развитию автомобильной промышленности и положительно сказаться на экологической обстановки в стране. «Предприятия должны стремиться к повышению уровня энергосбережения для традиционных автомобилей и активно разрабатывать новые транспортные средства на электротяге», — подчеркнул он.

По данным Всемирной ассоциации автопроизводителей, в прошлом году в Китае было выпущено 28 миллионов машин, в том числе 500 тысяч электромобилей.

Издание отмечает, что КНР следует за Францией и Великобританией, которые также намерены запретить производство бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 года.

В июле 2017 года сообщалось о планах Volvo прекратить выпуск автомобилей, оснащенных только двигателем внутреннего сгорания. Все легковые автомобили компании с 2019 года будут оснащаться электрическими силовыми установками в качестве основного двигателя или в пару к бензиновому мотору (гибрид).

В свою очередь американский производитель Ford рассчитывает, что к 2025 году до 70 процентов продаваемых в Китае автомобилей будут оснащаться электродвигателями.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Бекел 11.09.2017 в 18:22:42   # 630275
Когда у нас сделают такой запрет интересно?
Просто качество отечественного бензина оставляет желать лучшего. От него (бензина) не только дорогостоящие поломки авто, но и загрязнение экологии.... Но боже о чем это я у нас ведь заводы, заправки (не только Газпром) все хотят навариться на простых гражданах за счет отвратительного качества ГСМ, который кстати еще и умудрился подорожать.
поощрить | покарать
  bolatbol 11.09.2017 в 19:41:38   # 630285
Это к каждой автостоянке надо протянуть кабель толщиной с ногу слона.вокруг акиматов. Больниц. Университетов. Гаражам. Частным домам членов правительства. Построитьпару АЭС. Десяток ТЭЦ. Из за дефицита энергии киловатт будет стоить 147 тенге. И мы сядем га велосипеды. Стирать будем вручную. Смотреть телики на солнечной энергии как члены правительства рассекают на теслах.
поощрить (1) | покарать
  Pole13 11.09.2017 в 20:32:38   # 630291
А что в 2040 году не будет войн!? Представляю себе картину, "идет война, танки, самолеты, вдруг все стихает,у всех сели батарейки")))) самые чистые виды энергии: это ГЭС, энергия ветра, энергия солнца, но по прежнему работают угольные, газоаые,атомные станции, и если все пересядут на электромобили, это будет подобно тому, что каждый будет сдавать листву, чтобы ему потом сожгли на полигоне))
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь