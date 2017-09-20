От пустыни к фермерской земле: в Китае научились выращивать урожай на песке

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danilov 20 Сентября 2017 в 20:18:45
Во Внутренней Монголии находятся пять пустынь, большая половина территории региона опустынена. При этом наибольшая площадь лесов Китая находится именно здесь и составляет 248 700 квадратных километров. Чтобы остановить дальнейшее ухудшение ситуации, учёные разработали специальную пасту, состоящую из вещества, которое находится в стенках растений и при смешивании с песком удерживает воду, питательные вещества и воздух.
В течение шести месяцев более 200 гектаров песка превратились в плантации, дающие кукурузу, помидоры, сорго и подсолнухи. В настоящее время там же начинает работу проект по лесовозобновлению, который предусматривает трёхлетнее восстановление деревьев на 50% пустынных земель.
Согласно нашим подсчётам, здесь выращивается более 70 видов сельскохозяйственных культур. Многие из них не были засажены, но они просто растут.
Чжао Чаохуа (Zhao Chaohua), профессор университета
У исследователей есть планы по расширению проекта. Они намерены преобразовать ещё 200 гектаров пустыни. В ближайшие годы учёные уверены, что смогут превратить более 13 тысяч гектаров в плодородную почву.
Стоимость искусственных материалов и машин для данного процесса значительно ниже, по сравнению с контролируемым экологическим земледелием и мелиорацией.
Чжао Чаохуа, профессор университета
Китайские чиновники заявили, что площадь опустыниваемых земель в стране снизилась в среднем более чем на 2400 квадратных километров в год.
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