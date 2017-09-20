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Наука и техника
От пустыни к фермерской земле: в Китае научились выращивать урожай на песке
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danilov 20 Сентября 2017 в 20:18:45
Ученые из Китая изобрели технологию, благодаря которой можно превращать пустынные территории в плодородную почву. За полгода исследователи из Чунцинского университета Цзяотун (Chongqing Jiaotong University) засеяли 200 гектаров засушливой земли автономного района Внутренняя Монголия на севере страны и создали своеобразные оазисы, выращивая на них различные сельскохозяйственные культуры.



Во Внутренней Монголии находятся пять пустынь, большая половина территории региона опустынена. При этом наибольшая площадь лесов Китая находится именно здесь и составляет 248 700 квадратных километров. Чтобы остановить дальнейшее ухудшение ситуации, учёные разработали специальную пасту, состоящую из вещества, которое находится в стенках растений и при смешивании с песком удерживает воду, питательные вещества и воздух.

В течение шести месяцев более 200 гектаров песка превратились в плантации, дающие кукурузу, помидоры, сорго и подсолнухи. В настоящее время там же начинает работу проект по лесовозобновлению, который предусматривает трёхлетнее восстановление деревьев на 50% пустынных земель.

Согласно нашим подсчётам, здесь выращивается более 70 видов сельскохозяйственных культур. Многие из них не были засажены, но они просто растут. ​
Чжао Чаохуа (Zhao Chaohua), профессор университета

У исследователей есть планы по расширению проекта. Они намерены преобразовать ещё 200 гектаров пустыни. В ближайшие годы учёные уверены, что смогут превратить более 13 тысяч гектаров в плодородную почву.

Стоимость искусственных материалов и машин для данного процесса значительно ниже, по сравнению с контролируемым экологическим земледелием и мелиорацией​.
Чжао Чаохуа, профессор университета

Китайские чиновники заявили, что площадь опустыниваемых земель в стране снизилась в среднем более чем на 2400 квадратных километров в год.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 20.09.2017 в 20:23:26   # 632232
Ну сильны китайцы!
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  Nafis 20.09.2017 в 20:51:57   # 632236
Если я без помощи государства в степи выращу дерево, смогу ли я его срубить через 10 лет и продать?
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