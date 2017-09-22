В Китае запустили самый быстрый в мире поезд

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danilov 22 Сентября 2017 в 10:50:47
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: 332-712 от 22.09.2017 11:30:25
ну какой же он "самый быстрый в мире"? есть и быстрее...
ну какой же он "самый быстрый в мире"? есть и быстрее...
имеют ввиду видимо действующий пассажирский поезд
Цитата: Serg155 от 22.09.2017 11:51:51
имеют ввиду видимо действующий пассажирский поезд
Цитата: 332-712 от 22.09.2017 11:30:25
ну какой же он "самый быстрый в мире"? есть и быстрее...
ну какой же он "самый быстрый в мире"? есть и быстрее...
имеют ввиду видимо действующий пассажирский поезд
не буду упоминать про японские поезда на магнитной подвеске, но, например, французский вполне подходит. на рельсах, с традиционными колесами - более 500 км/ч. есть испанские, итальянские - больше 350 км/ч...
да и в том же Китае есть поезда быстрее.
но японский, конеш, впечатляет