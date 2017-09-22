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Наука и техника
В Китае запустили самый быстрый в мире поезд
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danilov 22 Сентября 2017 в 10:50:47
"Фусин", так назвали состав, следует по маршруту Пекин-Шанхай и способен развивать скорость до 350 километров в час. В день будет семь рейсов в обе стороны, а время в пути составит всего четыре часа 28 минут, учитывая, что расстояние между городами даже по прямой больше тысячи километров.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 22.09.2017 в 11:30:25   # 632584
ну какой же он "самый быстрый в мире"? есть и быстрее...
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  Serg155 22.09.2017 в 11:51:51   # 632593
Цитата: 332-712 от 22.09.2017 11:30:25
ну какой же он "самый быстрый в мире"? есть и быстрее...

имеют ввиду видимо действующий пассажирский поезд
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  332-712 22.09.2017 в 12:22:34   # 632604
Цитата: Serg155 от 22.09.2017 11:51:51
Цитата: 332-712 от 22.09.2017 11:30:25
ну какой же он "самый быстрый в мире"? есть и быстрее...

имеют ввиду видимо действующий пассажирский поезд


не буду упоминать про японские поезда на магнитной подвеске, но, например, французский вполне подходит. на рельсах, с традиционными колесами - более 500 км/ч. есть испанские, итальянские - больше 350 км/ч...
да и в том же Китае есть поезда быстрее.
но японский, конеш, впечатляет

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