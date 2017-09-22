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Наука и техника
Найден безотказный способ определить поддельный алкоголь
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Гость 22 Сентября 2017 в 11:56:52
Исследователи из Манчестерского университета в Великобритании разработали первое в мире портативное устройство, которое может обнаруживать поддельные алкогольные напитки, такие как водка и виски. Прибор способен обнаруживать контрафактный спирт внутри закрытых бутылок, передает Lenta.ru.

Детектор работает на основе рамановской спектроскопии. Лазерный луч пропускают через исследуемое вещество и анализируют изменения в частоте излучения, происходящие из-за неупругого рассеивания света на молекулах. Иными словами, некоторые фотоны слабо взаимодействуют с атомами спирта, в результате чего они либо теряют, либо приобретают дополнительную энергию. Ученые отделяют эти частицы от других фотонов и изучают их спектр.

Устройство было испытано на 150 марках шотландского виски, рома, водки и джина, при этом напитки находились внутри закрытых бутылок. Также были проанализированы 40 контрафактных продуктов. Детектор смог определить не только поддельный алкоголь в таре различного цвета, но и отличить некоторые известные бренды виски, а также оценить содержание спирта.

Lenta.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mustang 22.09.2017 в 12:15:35   # 632602
Ток за качественный алкоголь
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  spy 22.09.2017 в 12:20:50   # 632603
Лучше бы придумали от алкоголизма 100% метод
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  Рамзес 22.09.2017 в 13:18:26   # 632625
Так давно уже придумали алкомаркер - пиндосы и бритосы.Культуру питья не знают.
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