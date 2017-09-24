Ураган "Ирма" принёс с собой смертельных амёб

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danilov 24 Сентября 2017 в 14:48:47
Эти организмы одноклеточные, они оказались в местных теплых пресных водоемах и представляют смертельную опасность для человека. При купании или контакте с зараженной водой эти паразиты попадают в нос, а оттуда движутся по обонятельному нерву в головной мозг и заражают в конечном счете всю нервную систему человека. Вызываемый амебами первичный амебный менингоэнцефалит обычно смертелен.
Ученые знают только один случай, когда больного смогли спасти от этой заразы. Было это в 2012-м году. Тогда в Иране выжил 5-месячный младенец.
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