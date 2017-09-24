Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Ураган "Ирма" принёс с собой смертельных амёб
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Сентября 2017 в 14:48:47
Мощный атлантический ураган «Ирма», который обрушился недавно на штат Флорида, принес в США смертельную инфекцию - неглерию Фоулера, известную также, как амебы, поедающие головной мозг. В штате Флорида уже зарегистрировано 143 инфицированных жителя.

Эти организмы одноклеточные, они оказались в местных теплых пресных водоемах и представляют смертельную опасность для человека. При купании или контакте с зараженной водой эти паразиты попадают в нос, а оттуда движутся по обонятельному нерву в головной мозг и заражают в конечном счете всю нервную систему человека. Вызываемый амебами первичный амебный менингоэнцефалит обычно смертелен.

Ученые знают только один случай, когда больного смогли спасти от этой заразы. Было это в 2012-м году. Тогда в Иране выжил 5-месячный младенец.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pancho S 24.09.2017 в 16:54:17   # 632861
а потом "чума, голод..." эти америкосы так и вымаливают трёх всадников. (без злорадства, только факты)
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь