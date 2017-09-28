Россия и США создадут окололунную космическую станцию

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danilov 28 Сентября 2017 в 12:04:04
«Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway», — цитирует РИА Новости Комарова.
По его словам, на первом этапе будет построена орбитальная часть «с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса».
«Вывод первых модулей возможен в 2024—2026 году», — подчеркнул Комаров.
Ранее стало известно, что Россия и Китай намерены в октябре подписать соглашение о совместном освоении космоса.
В апреле лётчик-космонавт Сергей Крикалёв в интервью НСН рассказал о проблемах, с которыми сталкивается российская космическая отрасль.
https://russian.rt.com/science/news/434101-rossiya-ssha-luna-kosmos
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bozon house 28.09.2017 в 12:09:47 # 633553