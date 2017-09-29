Испытания подводного робота «Морская тень» завершены на Балтике

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danilov 29 Сентября 2017 в 15:07:47
Аппарат способен преодолевать течения за счет гребного винта. При этом отследить этот аппарат почти невозможно — он движется, практически не создавая шумов.
По словам Кожемякина, испытания проходили в августе в акватории Балтийского моря.
Глайдер — автономный необитаемый подводный аппарат, приводимый в движение гидродинамическими силами за счет изменения плавучести.
«Морская тень» способен находиться под водой до полугода, передавая на берег гидрографическую информацию.
https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201709281404-3239.htm