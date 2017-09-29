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Наука и техника
Испытания подводного робота «Морская тень» завершены на Балтике
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danilov 29 Сентября 2017 в 15:07:47
Бесшумный беспилотный глайдер «Морская тень» успешно прошел испытания в Балтийском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления оборонных исследований и разработок СПбГМТУ Игоря Кожемякина.



Аппарат способен преодолевать течения за счет гребного винта. При этом отследить этот аппарат почти невозможно — он движется, практически не создавая шумов.

По словам Кожемякина, испытания проходили в августе в акватории Балтийского моря.

Глайдер — автономный необитаемый подводный аппарат, приводимый в движение гидродинамическими силами за счет изменения плавучести.

«Морская тень» способен находиться под водой до полугода, передавая на берег гидрографическую информацию.

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201709281404-3239.htm
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 29.09.2017 в 16:19:59   # 633974
Доставить ядерный заряд к берегам пендосии бесшумно ))
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