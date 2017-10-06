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Наука и техника
Телефон спиннер.
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jumanjiqz 06 Октября 2017 в 16:51:47
Китайцы скрестили телефон со спиннером. Новинка не может похвастаться выдающимися техническими характеристиками, зато за неё просят всего 18 долларов.
Китайская компания Chilli mobile выпустила гибрид спиннера и телефона.
Новинку можно использовать как обычный телефон, так и как полноценный спиннер. Модель Сhilli K188 обладает экраном диагональю 1,44 дюйма, физической клавиатурой и 32 мегабайтами памяти.
Кроме необычного форм-фактора телефон может похвастаться также скромной по современным меркам ценой в 18 долларов.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 06.10.2017 в 17:02:33   # 635316
Спител.
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