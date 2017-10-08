Названы самые бесполезные медицинские процедуры

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едридмадрид 08 Октября 2017 в 11:54:08
Исследователи искали в базе данных медицинских и биологических публикаций PubMed статьи, где встречались понятия «чрезмерное использование», а также упоминания об «избыточных, неподходящих и необязательных» способах лечения. Поиск дал более двух тысяч результатов, из которых в итоге было выделено 122 доклада. В них говорилось о случаях, когда терапия, скорее, нанесла бы пациенту вред, нежели помогла вылечиться.
Самым спорным методом диагностики оказалась трансэзофагеальная эхокардиография. При этой процедуре сердечно-сосудистая система человека исследуется через датчик, помещенный в пищевод. По мнению ученых, дополнительная информация, которую можно получить этим методом, не оправдывает риски, связанные с обезболиванием.
Следом идет компьютерная томографная аниография легких, позволяющая узнать состояние кровотока в теле при помощи специального компьютера. Как отмечают исследователи, при этой процедуре человек получает дозу радиации.
Замыкает тройку компьютерная томография, проводимая у пациентов с симптомами легких респираторных расстройств. В таком случае КТ не приносит практически никакой пользы в лечении: например, снимки могут указать на наличие у пациента какой-нибудь несуществующей патологии.
В рейтинг также вошли УЗИ каротидной артерии, стентирование, агрессивные методы лечения рака предстательной железы и даже применение антибиотиков. Они далеко не всегда оказываются полезными: согласно исследованию, с 2010 по 2011 год на тысячу человек пришлось 506 рецептов, и только в 353 случаях это помогло пациентам выздороветь.
http://lenta.inform.kz/ru/nazvany-samye-bespoleznye-medicinskie-procedury_a3072836
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