Тесла: терпение инвесторов иссякает

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danilov 12 Октября 2017 в 22:48:12
The Wall Street Journal выпустил статью с названием «Правда настигает Теслу» и характерным подзаголовком «Илон Маск, конечно, визионер, но есть разница между постановкой амбициозных целей и обманом инвесторов»:
https://www.wsj.com/articles/the-truth-is-catching-up-with-tesla-1507399374
Мы уже писали про то, что в третьем квартале Тесла разочаровала ожидания инвесторов, произведя менее 20% от запланированных 1 500 электромобилей.
Теперь, как пишет WSJ, выяснились новые неприятные для инвесторов подробности. Оказывается, Model 3, которая призвана была стать первой машиной Tesla, рассчитанной на массовый рынок, до сих пор в значительной степени собирается вручную. Это, мягко говоря, ставит под вопрос массовость производства.
В компании заявили, что проблема состоит в неких «узких местах производства», но не пояснили, в каких именно. Зато отложили до ноября презентацию нового грузовика, чтобы разобраться с Model 3, а также, по их словам, чтобы поучаствовать в оказании помощи пострадавшему от урагана Пуэрто-Рико.
Однако поводов для недоверия у инвесторов становится всё больше. Если в среднем на протяжении третьего квартала производилось по три машины Model 3 в день, то Маск уже в августе должен был знать, что планка в 1 500 машин не будет достигнута, однако он не сообщил об этом. В июле Маск назвал завышенную цифру заказов на новую модель — 500 000, а впоследствии снизил эту цифру до 455 000.
Прошлой осенью инвесторы одобрили приобретение Теслой другой компании Маска, SolarCity, после того, как Маск продемонстрировал её продукцию — крыши из солнечных батарей — и пообещал, что производство начнётся весной. Но прошёл уже год, а крыши пока работают только в домах у нескольких менеджеров Tesla.
Наконец, в мае 2016 года Маск пообещал, что Тесла будет производить от 100 000 до 200 000 машин Model 3 уже во второй половине 2017 года. Это обещание, как видим, не выполняется.
Между тем, инвесторы к настоящему моменту вложили в акции Теслы уже около 60 миллиардов долларов, основываясь на ожиданиях, что компания будет доминировать на автомобильном рынке. Пока ожидания не оправдываются. В довершение картины, только за второй квартал расходы Теслы составили более миллиарда долларов, а долги компании составляют около 20 миллиардов.
Суммарная стоимость акций Тесла в 67 раз превышает ожидаемую прибыль, которую компания планирует получить в 2019 году. Разрыв между ожиданиями на бирже и реальностью слишком серьёзен и очевиден, и WSJ предлагает наконец-то признать реальность.
Что можно к этому добавить? Если даже WSJ пишет негатив про Теслу, значит, у Теслы очень серьезные проблемы и даже традиционно отличный пиар уже не работает как раньше.
Если компания Маска потерпит крах (не обязательно банкротство, достаточно будет просто сильного падения цены акций), то это будет очень сильный удар по имиджу США как высокотехнологичной экономики. Тесла — больше чем компания, Тесла — символ того, что у американской индустрии есть высокотехнологичное будущее, и теперь этот символ под угрозой, что признаёт даже максимально лояльный WSJ.
http://finfront.ru/2017/10/09/tesla-investors-lose-patience/
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