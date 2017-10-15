«Не учите ребенка, помогайте ему учиться самому»

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danilov 15 Октября 2017 в 12:14:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
Почему же, когда дело касается развития умственных способностей, будет по-другому? Ребенок сам будет заниматься, поступит в университет и станет выдающимся физиком? У детей есть гораздо интересные занятия, чем самообразование.
С другой стороны, Сугата проповедует минимум знаний и обращение при затруднениях в интернет. Хорошо, сможет ли троечник (а это как раз его ученик) с безлимитом в интернет спроектировать мост или высотное здание, новую модель самолета или двигателя? Нет, не сможет, потому что мозг, как и мышцы, развивается при постепенно нарастающих тяжелых нагрузках, например, таблица умножения, потом площадь круга, потом сопромат и прочие науки. Развивается логика, память.
Уже сейчас, когда требования к образованию со стороны контролирующих органов упали и носят коррупционный характер, выпускники оказываются неспособны овладеть медициной, строительством, экономикой и политикой.