Два метеорита могут упасть на границе России и Казахстана в ночь 17 октября - NASA

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едридмадрид 15 Октября 2017 в 19:42:35
Американские ученые из космического агентства NASA просчитали, что в ночь с 16 на 17 октября на границе России и Казахстана могут упасть два метеорита. Оба они небольших размеров, и скорее всего приземлятся вне населенных пунктов.
Первый метеорит MS26-45 16 октября достигнет гравитационного поля Земли. Если он не сгорит в верхних слоях атмосферы, то упадет на территории России. Вероятно, осколки могут попасть и на Казахстан, считают астрономы NASA.
Российские специалисты пока не подтвердили достоверность данного сообщения. Однако американцы уверяют, что даже если они достигнут поверхности планеты, то причин для паники нет, так как приземлятся не на населенную местность.
https://www.kt.kz/rus/society/dva_meteorita_mogut_upastj_na_grani ce_rossii_i_kazahstana_v_nochj_17_o ktjabrja_nasa_1153647647.html
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