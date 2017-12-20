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Наука и техника
Можем ли мы доверять своему мозгу?
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danilov 20 Декабря 2017 в 15:39:49
Комментарии,
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строитель
20.12.2017 в 15:50:51
# 650355
Сознание наше так же глубоко и неохватно как вселенная
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332-712
20.12.2017 в 18:45:35
# 650391
Нельзя доверять своему мозгу. А уж чужому и подавно. Особенно, если выпьем. Да и сам организм это знает, поэтому мозг отключается напрочь.
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