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Наука и техника
Можем ли мы доверять своему мозгу?
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danilov 20 Декабря 2017 в 15:39:49
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  строитель 20.12.2017 в 15:50:51   # 650355
Сознание наше так же глубоко и неохватно как вселенная
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  332-712 20.12.2017 в 18:45:35   # 650391
Нельзя доверять своему мозгу. А уж чужому и подавно. Особенно, если выпьем. Да и сам организм это знает, поэтому мозг отключается напрочь.
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