Назад на Луну

Хотя должен вновь заметить, что Вы не можете обойтись без сравнения с РФ, по существу абсолютно согласен. Когда я говорю о возвращении, поощрении и даже насаждении мракобесия, я имею в виду не только ислам и даже во многих случаях не столько ислам и нас, сколько РПЦ. Вдруг начать отрицать новый год и стоять на морозе сутками, чтобы подойти к каким-нибудь мощам это явления абсолютно одного порядка