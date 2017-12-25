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Наука и техника
Назад на Луну
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danilov 25 Декабря 2017 в 21:38:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 25.12.2017 в 23:17:04   # 651245
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.
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  332-712 25.12.2017 в 23:24:06   # 651249
Цитата: Мура45 от 25.12.2017 23:17:04
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.


это из разряда: "а вот моя миссия на Луну была такой"; "а моя миссия покруче твоей" и тд и тп. а вот если доказать, то...
ну как в этом Ералаше:


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  Мура45 25.12.2017 в 23:39:52   # 651252
332-712,
Естественно, что миссия будет с другими задачами. Но "по заявкам миллионов сомневающихся"..
Ведь не секрет, что очень много народу не верит ни американским лунным миссиям, ни советским луноходам.

Хотя.. В век фотошопа можно и "на Кольца Сатурна слетать туда-обратно".
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  Софруджу 25.12.2017 в 23:49:42   # 651259
С такими темпами возрождения и нарастания религиозного мракобесия скоро оспорят и то, что земля круглая.
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  divan 26.12.2017 в 03:36:48   # 651284
при текущем уровне коррупции в россии,, до луны вместо лунохода долетит ведро с гайками, и проедет пару метров для галочки. А деньги будут попилены. Думаю американцы тут будут вне конкуренции.
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  Zoggyla 26.12.2017 в 07:50:39   # 651288
Цитата: Мура45 от 25.12.2017 23:17:04
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.
Ну,ну, а на кой черт там эта китайская шайтан-арба колесит? Координаты посадок всяких "аполонов" и "лун" - совершенный секрет?
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  Marvel 26.12.2017 в 08:59:37   # 651291
Цитата: Софруджу от 25.12.2017 23:49:42
С такими темпами возрождения и нарастания религиозного мракобесия скоро оспорят и то, что земля круглая.


Я отчасти разделяю ваши взгляды на религию. Мы в этом похожи на РФ. При Путине церковь получила наибольшую поддержку, невиданную уже лет сто на Руси. Ну и правильно, зачем изобретать велосипед? Испокон веков правители заручались поддержкой духовенства. Наши тоже строят мечети - грехи замаливать. Да и возможно это правильно. Нужно госрегулирование в этой сфере. Иначе народ сам найдет нужное ему "течение", вплоть до экстремистского.
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  Софруджу 26.12.2017 в 09:05:44   # 651294
Marvel 26.12.2017 в 08:59:37 # 651291
Хотя должен вновь заметить, что Вы не можете обойтись без сравнения с РФ, по существу абсолютно согласен. Когда я говорю о возвращении, поощрении и даже насаждении мракобесия, я имею в виду не только ислам и даже во многих случаях не столько ислам и нас, сколько РПЦ. Вдруг начать отрицать новый год и стоять на морозе сутками, чтобы подойти к каким-нибудь мощам это явления абсолютно одного порядка
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  Zoggyla 26.12.2017 в 09:16:43   # 651296
Цитата: Софруджу от 26.12.2017 09:05:44
Marvel 26.12.2017 в 08:59:37 # 651291
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Когда-то религия была организующим и даже прогрессивным явлением. На сегодняшний день религия является тормозом развития, кроме того она заражена ревизионизмом в свете последних научно-технических достижений. Вроде бы религия развивается, а по факту пытается подстроиться под настоящее. Как-то так.
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  Софруджу 26.12.2017 в 09:28:09   # 651303
Да. Религия была объединяющим началом в анархии политической раздробленности, войн и пр., У религии была монополия на образование, церковь выполняла социально важные функции (каноническое право, защита сирых и т.д.) Но любое явление где-то становится тормозом. Я думаю, хорошо, если церковь подстраивается. Но, с одной стороны, нужна мера (не опускаться до регистрации однополых браков), с другой стороны, не надо насаждать в современном обществе, знакомом с науками, средневековое мракобесие
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  Мура45 26.12.2017 в 09:58:28   # 651307
Как апофеоз мракобесия: "освящение" "батюшкой" ракеты-носителя перед пуском и последующая авария
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  Zoggyla 26.12.2017 в 10:01:34   # 651308
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 09:58:28
Как апофеоз мракобесия: "освящение" "батюшкой" ракеты-носителя перед пуском и последующая авария
Или освящение ТЭЦ и приношение в жертву ритуального барашка.
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  Мура45 26.12.2017 в 10:03:58   # 651309
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 07:50:39
Цитата: Мура45 от 25.12.2017 23:17:04
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.
Ну,ну, а на кой черт там эта китайская шайтан-арба колесит? Координаты посадок всяких "аполонов" и "лун" - совершенный секрет?

В том то и дело, что скептиков по поводу китайского трактора тоже два вагона с арбою прицепом
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  Мура45 26.12.2017 в 10:07:10   # 651310
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 10:01:34
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 09:58:28
Как апофеоз мракобесия: "освящение" "батюшкой" ракеты-носителя перед пуском и последующая авария
Или освящение ТЭЦ и приношение в жертву ритуального барашка.

Пистес, короче говоря.. "Лирики" наступают по всем фронтам
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  Zoggyla 26.12.2017 в 10:10:26   # 651312
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 10:07:10
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Физиков катастрофически на них не хватает
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  Zoggyla 26.12.2017 в 10:11:25   # 651313
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 10:03:58
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Истина где-то посередине.
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  Jopavogne 26.12.2017 в 10:24:22   # 651317
Цитата: Софруджу от 25.12.2017 23:49:42
С такими темпами возрождения и нарастания религиозного мракобесия скоро оспорят и то, что земля круглая.

Уже оспаривают и доказательства приводят. Даже есть группа людей в которую входят и ученные и знаменитости всякие, которые продвигают эту идею в массы.
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