Назад на Луну

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danilov 25 Декабря 2017 в 21:38:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вот это было бы дело.
Цитата: Мура45 от 25.12.2017 23:17:04
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.
это из разряда: "а вот моя миссия на Луну была такой"; "а моя миссия покруче твоей" и тд и тп. а вот если доказать, то...
ну как в этом Ералаше:
Естественно, что миссия будет с другими задачами. Но "по заявкам миллионов сомневающихся"..
Ведь не секрет, что очень много народу не верит ни американским лунным миссиям, ни советским луноходам.
Хотя.. В век фотошопа можно и "на Кольца Сатурна слетать туда-обратно".
Цитата: Мура45 от 25.12.2017 23:17:04Ну,ну, а на кой черт там эта китайская шайтан-арба колесит? Координаты посадок всяких "аполонов" и "лун" - совершенный секрет?
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.
Цитата: Софруджу от 25.12.2017 23:49:42
С такими темпами возрождения и нарастания религиозного мракобесия скоро оспорят и то, что земля круглая.
С такими темпами возрождения и нарастания религиозного мракобесия скоро оспорят и то, что земля круглая.
Я отчасти разделяю ваши взгляды на религию. Мы в этом похожи на РФ. При Путине церковь получила наибольшую поддержку, невиданную уже лет сто на Руси. Ну и правильно, зачем изобретать велосипед? Испокон веков правители заручались поддержкой духовенства. Наши тоже строят мечети - грехи замаливать. Да и возможно это правильно. Нужно госрегулирование в этой сфере. Иначе народ сам найдет нужное ему "течение", вплоть до экстремистского.
Хотя должен вновь заметить, что Вы не можете обойтись без сравнения с РФ, по существу абсолютно согласен. Когда я говорю о возвращении, поощрении и даже насаждении мракобесия, я имею в виду не только ислам и даже во многих случаях не столько ислам и нас, сколько РПЦ. Вдруг начать отрицать новый год и стоять на морозе сутками, чтобы подойти к каким-нибудь мощам это явления абсолютно одного порядка
Цитата: Софруджу от 26.12.2017 09:05:44Когда-то религия была организующим и даже прогрессивным явлением. На сегодняшний день религия является тормозом развития, кроме того она заражена ревизионизмом в свете последних научно-технических достижений. Вроде бы религия развивается, а по факту пытается подстроиться под настоящее. Как-то так.
Marvel 26.12.2017 в 08:59:37 # 651291
Marvel 26.12.2017 в 08:59:37 # 651291
Хотя должен вновь заметить, что Вы не можете обойтись без сравнения с РФ, по существу абсолютно согласен. Когда я говорю о возвращении, поощрении и даже насаждении мракобесия, я имею в виду не только ислам и даже во многих случаях не столько ислам и нас, сколько РПЦ. Вдруг начать отрицать новый год и стоять на морозе сутками, чтобы подойти к каким-нибудь мощам это явления абсолютно одного порядка
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 09:58:28Или освящение ТЭЦ и приношение в жертву ритуального барашка.
Как апофеоз мракобесия: "освящение" "батюшкой" ракеты-носителя перед пуском и последующая авария
Как апофеоз мракобесия: "освящение" "батюшкой" ракеты-носителя перед пуском и последующая авария
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 07:50:39
Цитата: Мура45 от 25.12.2017 23:17:04Ну,ну, а на кой черт там эта китайская шайтан-арба колесит? Координаты посадок всяких "аполонов" и "лун" - совершенный секрет?
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.
В том то и дело, что скептиков по поводу китайского трактора тоже два вагона с арбою прицепом
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 10:01:34
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 09:58:28Или освящение ТЭЦ и приношение в жертву ритуального барашка.
Как апофеоз мракобесия: "освящение" "батюшкой" ракеты-носителя перед пуском и последующая авария
Как апофеоз мракобесия: "освящение" "батюшкой" ракеты-носителя перед пуском и последующая авария
Пистес, короче говоря.. "Лирики" наступают по всем фронтам
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 10:07:10Физиков катастрофически на них не хватает
Пистес, короче говоря.. "Лирики" наступают по всем фронтам
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 10:01:34
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 09:58:28Или освящение ТЭЦ и приношение в жертву ритуального барашка.
Как апофеоз мракобесия: "освящение" "батюшкой" ракеты-носителя перед пуском и последующая авария
Как апофеоз мракобесия: "освящение" "батюшкой" ракеты-носителя перед пуском и последующая авария
Пистес, короче говоря.. "Лирики" наступают по всем фронтам
Цитата: Мура45 от 26.12.2017 10:03:58Истина где-то посередине.
В том то и дело, что скептиков по поводу китайского трактора тоже два вагона с арбою прицепом
Цитата: Zoggyla от 26.12.2017 07:50:39
Цитата: Мура45 от 25.12.2017 23:17:04Ну,ну, а на кой черт там эта китайская шайтан-арба колесит? Координаты посадок всяких "аполонов" и "лун" - совершенный секрет?
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.
Отправили бы на Луну миссию в автоматическом режиме, оснащённой фотоаппаратурой с высоким разрешением, сфотали бы детально, с разрешением 5-10 см, места посадок миссий всех стран, в разное время участвовавших в освоении Луны и закинули б в широкий доступ для развенчания или подтверждения фактов пребывания.
Вот это было бы дело.
В том то и дело, что скептиков по поводу китайского трактора тоже два вагона с арбою прицепом
Цитата: Софруджу от 25.12.2017 23:49:42
С такими темпами возрождения и нарастания религиозного мракобесия скоро оспорят и то, что земля круглая.
С такими темпами возрождения и нарастания религиозного мракобесия скоро оспорят и то, что земля круглая.
Уже оспаривают и доказательства приводят. Даже есть группа людей в которую входят и ученные и знаменитости всякие, которые продвигают эту идею в массы.