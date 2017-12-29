Немного об очевидном: Дверные замки

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danilov 29 Декабря 2017 в 10:22:10
А стоит ли заморачиваться?
Практически все начинают задумываться о хорошем замке только после вскрытия (ворами и или вот таким мастером). Все говорят — "да у нас и красть–то нечего", а потом, когда воры выносят всё — старый телевизор, простыни, и даже мыло и сломанную табуретку, — тогда уже перестают так думать. И это не преувеличение – действительно, бывали случаи, когда обкрадывали квартиру, в которой только собирались делать ремонт – крали заляпанную табуретку, грязную рабочую одежду и мыло. Всё это «богатство» вроде и не стоит ничего, но на его замену потратить деньги всё–таки придется.
Замочные лидеры
Есть буквально десяток фирм, выпускающие приличные замки. Думаю, это не все, но основные такие:
— MUL–T–LOCK (Израиль)
— ABLOY (Финляндия)
— VACHETTE (Франция)
— CISA (Италия)
— MOTTURA (Италия)
— EVVA (Австрия)
— KABA (Австрия)
— DOM (Германия)
Не все замки этих фирм такие уж хорошие – они работают и в дешевом сегменте тоже, но у них есть действительно хорошие модели.
Взлом лидеров
Вскрыть можно всё – и лидеров тоже. Но тут есть 3 момента.
1. Серьёзные замки практически невозможно вскрыть отмычками, бампингом, сверлением на малых оборотах и другими условно–бесшумными способами
2. Высокоскоростной борфрезой вскрыть можно всё. Например, вот в этом
http://masod.org/content.php?r=129-cylinder-test
исследовании смогли вскрыть все замки серьезных фирм, затратив всего 2–3 минуты чистого времени фрезерования (из них 1 минута – броненакладка). Но при этом говорят, что тут не учитываются раскалившиеся докрасна и сломанные борфрезы. Основной вывод из этого испытания, по сути, следующий:
«Мы ни на шаг не продвинулись в понимании криминального взлома. Высверливание плага цилиндров с внутренними защитами оказалось абсолютно не эффективным, а использование высокоскоростных инструментов с твердосплавными фрезами приемлемо только для аварийных служб и весьма проблематично при криминальном взломе. И прежде всего из–за его шумности. Думаю, что взлом замка (например, перерезание ригелей) с использованием портативного ацетилен кислородного резака, более эффективен и «скрытен», чем фрезерование»
3. Сложность вскрытия серьезных замков оградит от большинства краж. Дело в том, что 99% краж выполняются любителями или «на скорую руку». Например, идут два домушника по подъезду сверху вниз, звонят в дверь. Лает собака — не пойдут. Не отвечают, взламывают. Так за один проход буквально в течение получаса они могут пройти весь подъезд и "взять" несколько квартир. При таком обходе они не трогают двери, в которой стоит серьезный замок — возни много без гарантии успешности. Возможно, методы с тех пор изменились, но с серезными замками связываться не будут и сейчас. Тот самый мастер из моей истории рассказал, что за всю его практику только один раз вскрыли такой замок, но там была такая квартира, в которой было, чем поживиться. В его практике было также несколько случаев испорченных, но не вскрытых ворами замков–лидеров.
Сувальдный или цилиндровый?
Вопрос задают регулярно, однозначного ответа нет. С одной стороны лучше, если в двери установлены разные типы замков, т.к. взломщику потребуется обладать разными навыками и инструментами. С другой – если хороший цилиндровый замок вскрыть быстро и по–тихому не получается, то второй замок вроде и не нужен вовсе.
После чтения многих–многих–многих мнений я сделал для себя вывод, что в принципе достаточно двух цилиндровых замков – и надежность достаточная, и удобство пользования существенно выше (цилиндровые ключи существенно компактнее сувальдных). Зачем два? Об этом дальше.
Делать ли вертушку со стороны квартиры?
Или так – почему надо делать отпирание изнутри тоже ключом? Потому что иначе вор может проникнуть через окно и выйти через дверь. Зачем ему упрощать жизнь?
«Йолки–моталки, а как же упрощение моей жизни?» спросите вы. И будете правы.
Мало того, что вертушка – это упрощение жизни вам, это еще и ваша безопасность во время, например, пожара. Так что вертушку делать обязательно надо, но вторым замком. Уходя из дома, закрываете дверь на оба замка (ну или как минимум, на замок, открывающийся с обоих сторон только ключом), а когда вы дома – на вертушку. Все рады.
Типы цилиндровых механизмов и защита от вскрытия
По сути, почти все лидеры, кроме ABLOY перешли на ключи «перфокарты». Нет, конечно, есть и навороченные ключи, но перфокарты всё же доминируют.
Что нужно знать о перфокартах:
1. 1 и 2 ряда пинов, даже если они расположены сдвух сторон, никак не усложняют задачу вору. По сути это получается этакая разновидность английского замка.
2. Задачу усложняет большое количество рядов или неровные ряды пинов, а также дополнительные боковые пины.
3. Перфокарты подвержены вскрытию бампингом(вибрацией). При этом разные источники утверждают разное, подвержены ли многорядныезамки бампингу. Я склонен считать, что подвержены, именно поэтому производители включают дополнительные анти–бампинговые штуки – магниты, плавающие элементы,активные элементы.
Довольно хорошее (хоть и неполное) описание защитных элементов цилиндровых механизмов есть тут
https://www.gard.ru/articleid/13/
Вместо заключения
Надеюсь, кому–то эта заметка окажется полезной, облегчит выбор замка, а кто–то достанет свои ключи и посмотрит на них критическим взглядом, порадуется им или поменяет свой свой замок в ближайшие же выходные
https://pikabu.ru/story/nemnogo_ob_ochevidnom_dvernyie_zamki_5592545
Комментарии, по рейтингу, по дате
А для защиты квартиры, лучше ставить GSM сигнализацию с громкой сиреной и хорошим датчиком движения, ибо вскроют любой замок, а вот обойти датчик движения - врядли получится...
Цитата: DuMoH от 29.12.2017 10:39:37
Друг машину захлопнул, вызвали медвежатника, вскрытие заняло меньше 2х секунд.
А для защиты квартиры, лучше ставить GSM сигнализацию с громкой сиреной и хорошим датчиком движения, ибо вскроют любой замок, а вот обойти датчик движения - врядли получится...
Друг машину захлопнул, вызвали медвежатника, вскрытие заняло меньше 2х секунд.
А для защиты квартиры, лучше ставить GSM сигнализацию с громкой сиреной и хорошим датчиком движения, ибо вскроют любой замок, а вот обойти датчик движения - врядли получится...
Свет из подъезда отключается) да и Серену сорвать одна минута
Freeman_kep 29.12.2017 в 11:07:35 # 652184
MишаМашкевич 29.12.2017 в 11:15:31 # 652187
Цитата: Snake666 от 29.12.2017 11:09:56в системе видела, от 40 тыш по моему. там только ручка. никакого замка и т.д. тоже долго думала брать не брать.
А про замки-невидимки ничего не слышали? Это у которых личинки нет. Открываются пультом типа автомобильного. Главное чтобы не сломался и за батарейками следить, поэтому лучше корейские варианты, но это недешево.
А про замки-невидимки ничего не слышали? Это у которых личинки нет. Открываются пультом типа автомобильного. Главное чтобы не сломался и за батарейками следить, поэтому лучше корейские варианты, но это недешево.
Freeman_kep 29.12.2017 в 11:16:05 # 652188
Цитата: DuMoH от 29.12.2017 10:39:37
Друг машину захлопнул, вызвали медвежатника, вскрытие заняло меньше 2х секунд.
А для защиты квартиры, лучше ставить GSM сигнализацию с громкой сиреной и хорошим датчиком движения, ибо вскроют любой замок, а вот обойти датчик движения - врядли получится...
Друг машину захлопнул, вызвали медвежатника, вскрытие заняло меньше 2х секунд.
А для защиты квартиры, лучше ставить GSM сигнализацию с громкой сиреной и хорошим датчиком движения, ибо вскроют любой замок, а вот обойти датчик движения - врядли получится...
В "разрушителях мифов" обманули ИК датчик простым стеклом, а УЗ простой простыней.
Цитата: koshkoed от 29.12.2017 10:48:57
Свет из подъезда отключается) да и Серену сорвать одна минута
Цитата: DuMoH от 29.12.2017 10:39:37
Друг машину захлопнул, вызвали медвежатника, вскрытие заняло меньше 2х секунд.
А для защиты квартиры, лучше ставить GSM сигнализацию с громкой сиреной и хорошим датчиком движения, ибо вскроют любой замок, а вот обойти датчик движения - врядли получится...
Друг машину захлопнул, вызвали медвежатника, вскрытие заняло меньше 2х секунд.
А для защиты квартиры, лучше ставить GSM сигнализацию с громкой сиреной и хорошим датчиком движения, ибо вскроют любой замок, а вот обойти датчик движения - врядли получится...
Свет из подъезда отключается) да и Серену сорвать одна минута
На датчик ставится аккум батарея и все.
Если бесшумная сигналка сработала и подкл к пульту нормального охран.агенства, то приедут в течении пары минут.
Плюс никто не отменял камер. Они сейчас стоят дешево, да и под них аккум тоже можно поставить.
Freeman_kep 29.12.2017 в 11:18:49 # 652189
Цитата: Snake666 от 29.12.2017 11:09:56
А про замки-невидимки ничего не слышали? Это у которых личинки нет. Открываются пультом типа автомобильного. Главное чтобы не сломался и за батарейками следить, поэтому лучше корейские варианты, но это недешево.
А про замки-невидимки ничего не слышали? Это у которых личинки нет. Открываются пультом типа автомобильного. Главное чтобы не сломался и за батарейками следить, поэтому лучше корейские варианты, но это недешево.
Если они работают по принципу дистанционного пульта от центральных замков для автомобилей, то и их сигнал легко дублируется. Просто считывают во время использования пульта и записывают на свой пульт)
Цитата: koshkoed от 29.12.2017 10:48:57
Свет из подъезда отключается) да и Серену сорвать одна минута
Цитата: DuMoH от 29.12.2017 10:39:37
Друг машину захлопнул, вызвали медвежатника, вскрытие заняло меньше 2х секунд.
А для защиты квартиры, лучше ставить GSM сигнализацию с громкой сиреной и хорошим датчиком движения, ибо вскроют любой замок, а вот обойти датчик движения - врядли получится...
Друг машину захлопнул, вызвали медвежатника, вскрытие заняло меньше 2х секунд.
А для защиты квартиры, лучше ставить GSM сигнализацию с громкой сиреной и хорошим датчиком движения, ибо вскроют любой замок, а вот обойти датчик движения - врядли получится...
Свет из подъезда отключается) да и Серену сорвать одна минута
Кошкоед, все GSM-сигнализации имеют аккумуляторы. У меня, например, при отключении электроэнергии сигнализация работает до 7 часов на встроенном аккумуляторе. По сирене - я спрятал блок сигнализации, установил сирену и проложил провода так, что не поймешь, где и что срывать! Один раз уже залазили, но сигнализация спугнула и ничего не украли. Ущерб нанесен был только WiFi-модему, у которого вор сломал антенну, думая, наверное, что это сигнализация. Ущерб был восстановлен почти мНгновенно, благодаря паяльнику и некривым рукам!
Цитата: Freeman_kep от 29.12.2017 11:07:35
Изнутри ставьте хороший засов, он же шпингалет по толще, во время пожара и ребенок сможет открыть. А вот если вы спите и начался пожар, соседи вызвали ЧСников и пожарных, а у вас два цилиндровых + мощный шпингалет на толстенной железной двери, угорите во сне или уже успеете сгореть до костей, пока к вам пробирутся. Ставьте датчик дыма с подключением к пульту пожарников и сигнализацией, чтобы вас разбудить.
Изнутри ставьте хороший засов, он же шпингалет по толще, во время пожара и ребенок сможет открыть. А вот если вы спите и начался пожар, соседи вызвали ЧСников и пожарных, а у вас два цилиндровых + мощный шпингалет на толстенной железной двери, угорите во сне или уже успеете сгореть до костей, пока к вам пробирутся. Ставьте датчик дыма с подключением к пульту пожарников и сигнализацией, чтобы вас разбудить.
Какой ещё датчик, незабывай в какой стране живешь.
Лучше всего это шумовая сигнализация и оповещение на ваш сотовый
Цитата: koshkoed от 29.12.2017 10:48:57
Свет из подъезда отключается) да и Серену сорвать одна минута
Цитата: DuMoH от 29.12.2017 10:39:37
Друг машину захлопнул, вызвали медвежатника, вскрытие заняло меньше 2х секунд.
А для защиты квартиры, лучше ставить GSM сигнализацию с громкой сиреной и хорошим датчиком движения, ибо вскроют любой замок, а вот обойти датчик движения - врядли получится...
Друг машину захлопнул, вызвали медвежатника, вскрытие заняло меньше 2х секунд.
А для защиты квартиры, лучше ставить GSM сигнализацию с громкой сиреной и хорошим датчиком движения, ибо вскроют любой замок, а вот обойти датчик движения - врядли получится...
Свет из подъезда отключается) да и Серену сорвать одна минута
У современных сигнализаций имеется аккумулятор, к тому же к вам на сотку придет смс какой из датчиков сработал.
Не очень в теме, но если вскрыли или сломали личину замка, поди те засовы по периметру двери не дадут открыться самой двери? НЕТ?
Freeman_kep 29.12.2017 в 12:09:13 # 652203
Цитата: гримм от 29.12.2017 11:25:54
Какой ещё датчик, незабывай в какой стране живешь.
Лучше всего это шумовая сигнализация и оповещение на ваш сотовый
Цитата: Freeman_kep от 29.12.2017 11:07:35
Изнутри ставьте хороший засов, он же шпингалет по толще, во время пожара и ребенок сможет открыть. А вот если вы спите и начался пожар, соседи вызвали ЧСников и пожарных, а у вас два цилиндровых + мощный шпингалет на толстенной железной двери, угорите во сне или уже успеете сгореть до костей, пока к вам пробирутся. Ставьте датчик дыма с подключением к пульту пожарников и сигнализацией, чтобы вас разбудить.
Изнутри ставьте хороший засов, он же шпингалет по толще, во время пожара и ребенок сможет открыть. А вот если вы спите и начался пожар, соседи вызвали ЧСников и пожарных, а у вас два цилиндровых + мощный шпингалет на толстенной железной двери, угорите во сне или уже успеете сгореть до костей, пока к вам пробирутся. Ставьте датчик дыма с подключением к пульту пожарников и сигнализацией, чтобы вас разбудить.
Какой ещё датчик, незабывай в какой стране живешь.
Лучше всего это шумовая сигнализация и оповещение на ваш сотовый
ДАтчик дыма поможет при пожаре ночью, чтобы не угореть во сне. Может и нет возможности в Казахстане подключить датчик к пожарке, как в развитых странах, не узнавал, но технически нет никаких проблем с этим