Немного об очевидном: Дверные замки

Изнутри ставьте хороший засов, он же шпингалет по толще, во время пожара и ребенок сможет открыть. А вот если вы спите и начался пожар, соседи вызвали ЧСников и пожарных, а у вас два цилиндровых + мощный шпингалет на толстенной железной двери, угорите во сне или уже успеете сгореть до костей, пока к вам пробирутся. Ставьте датчик дыма с подключением к пульту пожарников и сигнализацией, чтобы вас разбудить.