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Наука и техника
Казахстанские школьники стали призерами соревнований по ментальной арифметике в Малайзии
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едридмадрид 03 Января 2018 в 23:49:15
Юные математики Алматинской области стали призерами Всемирных соревнований по ментальной арифметике, которые прошли в Малайзии. В турнире приняли участие более трех тысяч детей из 45 стран мира. Наша команда состояла из 49 детей, сообщает 24.kz



Стоит отметить, что параллельно в Индонезии проводились 18 Интернациональные игры по ментальной арифметике, в них приняли участие 22 юных математика из Казахстана. По словам организаторов, главная цель соревнований - создание площадки для повышения интеллекта детей, наиболее одаренных в точных науках.

По итогам двух интеллектуальных состязаний наши сборные команды завоевали 14 золотых медалей и более десятка серебряных, среди призеров - 5 школьников из Алматинской области.

Карим Маликбай, призер Всемирных соревнований по ментальной арифметике:
- Надо было за 8 минут решить 200 примеров, я собрался, успокоил себя и стал решать эти примеры, так я выиграл второе место.

Айман Бушукова, жительница г. Талдыкоргана:
- Счастливы, мы каждому родителю желаем испытать такое чувство, это очень круто и большая ответственность.

http://24.kz/ru/news/social/item/213915-kazakhstanskie-shkolniki-stali-prizerami-sorevnovanij-po-mentalnoj-arifmetike-v-malajzii
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zhycie est 04.01.2018 в 01:22:16   # 652792
Эта ментальная арифметика-ни к чему. Мода одна. Мозги не развивает. Лучше играть в шахматы или тогуз-кумалак.
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